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Posted 16 октября, 05:12

Published 16 октября, 05:12

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Ровно 10 лет назад СИБУР открыл в Тобольске первый завод по выпуску полипропилена

Ровно 10 лет назад СИБУР открыл в Тобольске первый завод по выпуску полипропилена

16 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
Предприятие Сибура по производству полипропилена в Тобольске празднует свой первый серьезный юбилей. Ровно десять лет здесь было выпущена первая партия продукта. Тогда это был самый масштабный инвестиционный проект в отечественной нефтехимии, напомнил глава региона Александр Моор в своем телеграме.


Со временем завод вырос до крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире. Неслучайно глава государства посетил производство второй раз в 2020 году. Тогда на базе «ЗапСибНефтехима» говорили о будущем нефтехимии. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить импортозамещению.

Сейчас «ЗапСибНефтехим» производит 60% всего российского полипропилена и половину полиэтилена. Завод играет большую роль в экономике Тюменской области и всей страны. Важно, что предприятие продолжает развиваться. В августе этого года началось строительство ДГП-2 — проекта, рассчитанного еще на 570 тыс. тонн полипропилена в год.

С момента запуска производство полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» уже удвоилось, а к 2027 году утроится и составит более 1,5 млн тонн.

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