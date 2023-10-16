Ровно 10 лет назад СИБУР открыл в Тобольске первый завод по выпуску полипропилена



Со временем завод вырос до крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире. Неслучайно глава государства посетил производство второй раз в 2020 году. Тогда на базе «ЗапСибНефтехима» говорили о будущем нефтехимии. Особое внимание Владимир Путин поручил уделить импортозамещению.



Сейчас «ЗапСибНефтехим» производит 60% всего российского полипропилена и половину полиэтилена. Завод играет большую роль в экономике Тюменской области и всей страны. Важно, что предприятие продолжает развиваться. В августе этого года началось строительство ДГП-2 — проекта, рассчитанного еще на 570 тыс. тонн полипропилена в год.



С момента запуска производство полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» уже удвоилось, а к 2027 году утроится и составит более 1,5 млн тонн.