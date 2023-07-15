Александр Моор оценил состояние значимых социальных объектов в Тобольске

«Это наш региональный стандарт. Проекты благоустройства общественных пространств в Тюменской области реализуются только с учетом мнения людей. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы все, что было заявлено на этапе обсуждения с жителями, было выполнено в полном объеме и с хорошим качеством», — заявил губернатор.