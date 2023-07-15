Александр Моор оценил состояние значимых социальных объектов в Тобольске

Posted 15 июля, 13:12
Published 15 июля, 13:12
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Свою инспекцию глава региона начала с прогулки по Александровскому саду, затем побывал на строительстве центра гимнастики и в средней школе №16, где идут работы по капремонту.
На первом этапе благоустройства Александровского сада будет проведено озеленение, установлен фонтан, созданы детская и спортивная площадки, смонтировано наружное освещение. В рамках второго этапа, который стартует в 2024 году, построят парковку на 86 мест и стоянку для автобусов, проведут необходимые инженерные коммуникации, обустроят тротуары и газоны.
Александр Моор подчеркнул, что к качеству благоустройства предъявляются самые строгие требования. За тем, чтобы подрядчик добросовестно выполнил все работы, внимательно следят не только областные и муниципальные власти, но и общественность.
«Это наш региональный стандарт. Проекты благоустройства общественных пространств в Тюменской области реализуются только с учетом мнения людей. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы все, что было заявлено на этапе обсуждения с жителями, было выполнено в полном объеме и с хорошим качеством», — заявил губернатор.
Строительство центра гимнастики в Тобольске планируется завершить к 1 октября 2023 года. Общая площадь спортивного объекта — 4 тысячи 800 квадратных метров. Здесь расположено восемь залов, самый большой — гимнастический, он занимает более полутора тысяч квадратных метров, а высота потолка составляет 14 метров.
Работы по капитальному ремонту средней школы № 16 имени В. П. Неймышева в Тобольске уже выполнены на 88 процентов. Плановый срок их завершения — середина августа 2023 года.
Справочно: благоустройство Александровского сада, строительство центра гимнастики и реконструкция самой большой в городе средней школы № 16 проходят в рамках комплексной программы формирования комфортной городской среды «Тобольск настоящий», которую реализуют правительство Тюменской области и администрация города при поддержке компании СИБУР. Программа, рассчитанная до 2030 года, была сформирована с учетом мнения тоболяков.