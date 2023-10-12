Знание — сила: для чего тюменцы изучают иностранные языки

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Английский и китайский языки остаются самыми популярными для изучения у жителей Тюменской области. Как показал опрос платформы «Авито Услуги», английскому отдают предпочтение 69 процентов респондентов, китайскому — 28 процентов. При этом, причины для изучения иностранных языков у всех разные.
Хотят изучить другую культуру 56 процентов опрошенных. Эта причина популярна среди тюменцев в возрасте от 25 до 44 лет. Самыми популярными для изучения языками в этой возрастной группе стали английский, немецкий и испанский.
37 процентов респондентов изучают иностранные языки, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, а еще 14 процентов опрошенных считают, что эти знания могут помочь в развитии своего бизнеса. С этой целью изучают и планируют изучать языки тюменцы в возрастном диапазоне от 35 до 44 лет. У них самыми популярными стали английский, китайский и испанский языки.
45 процентов опрошенных тюменцев начали изучать иностранные языки, чтобы свободно общаться за границей: этим мотивированны 53 процента респондентов в возрасте от 25 до 34 лет, предпочитающие английский, французский и турецкий языки.
Также 30 процентов опрошенных изучают иностранные языки, чтобы смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала, а еще 10 процентов — чтобы поступить в учебное заведение или сдать экзамены.