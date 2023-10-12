Знание — сила: для чего тюменцы изучают иностранные языки

37 процентов респондентов изучают иностранные языки, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, а еще 14 процентов опрошенных считают, что эти знания могут помочь в развитии своего бизнеса. С этой целью изучают и планируют изучать языки тюменцы в возрастном диапазоне от 35 до 44 лет. У них самыми популярными стали английский, китайский и испанский языки.