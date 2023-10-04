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Эксперт дала рекомендации по изучению английского языка

4 октября 2023, 06:27
В эксклюзивной беседе с ИА RuNews24.ru руководитель онлайн-школы английского языка и лингвокоуч Ксения Котова поделилась пятью эффективными способами развития языковых навыков через занятия с преподавателями и повседневную практику для дальнейшего успешного использования в карьере.

Первый способ — практика в реальной среде. Не стоит ограничиваться только учебой дома или на курсах. Стоит искать возможности для практики в реальных ситуациях: присоединяться к различным сообществам, посещать международные конференции и сотрудничать с компаниями, где английский является средством общения. Такая практика поможет укрепить навыки и расширить профессиональные связи, пишет ИА RuNews24.ru

Второй способ — деловой английский. В современном мире коммуникация часто осуществляется на английском языке, особенно в бизнесе. Необходимо изучать специализированную лексику и терминологию, соответствующую вашей отрасли. К примеру, один из последних учеников Ксении Котовой готовился к должности генерального директора строительной компании в Дубае, и они интенсивно работали над специфическими словами и выражениями, разбирая различные бизнес-кейсы.

Третий способ — развитие навыков письма. В наше время создание презентаций и публикация материалов в социальных сетях играют важную роль, поэтому умение грамотно писать на английском становится обязательным. Стоит обратить внимание на правила оформления писем и документов, а также на уважительные формы обращения.

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