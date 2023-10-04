Эксперт дала рекомендации по изучению английского языка

Второй способ — деловой английский. В современном мире коммуникация часто осуществляется на английском языке, особенно в бизнесе. Необходимо изучать специализированную лексику и терминологию, соответствующую вашей отрасли. К примеру, один из последних учеников Ксении Котовой готовился к должности генерального директора строительной компании в Дубае, и они интенсивно работали над специфическими словами и выражениями, разбирая различные бизнес-кейсы.