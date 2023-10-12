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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:30

Возможны задержки вылетов: тюменцев предупредили об ухудшении погоды

Возможны задержки вылетов: тюменцев предупредили об ухудшении погоды

12 октября 2023, 12:07
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, на Тюменскую область в пятницу, 13 октября, обрушатся ливни. В некоторых районах может пройти мокрый снег. Из-за ухудшения погодных условий, возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в «Рощино».

Также в региональном главке МЧС предупредили, что осадки и сильный ветер могут спровоцировать различные ЧП. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, а пешеходов обходить подальше шаткие конструкции.

«На Юге Тюменской области 13 октября прогнозируются местами умеренные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом, ветер южный, юго-западный — днем до 13 м/с, в отдельных с порывами до 20 м/с, температура ночью -2+3, днем +4+9», — сказано в объявлении МЧС.
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#Общество#Ирина Швецова#Тюменская область#Погода
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