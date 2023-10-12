Возможны задержки вылетов: тюменцев предупредили об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Также в региональном главке МЧС предупредили, что осадки и сильный ветер могут спровоцировать различные ЧП. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, а пешеходов обходить подальше шаткие конструкции.
«На Юге Тюменской области 13 октября прогнозируются местами умеренные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом, ветер южный, юго-западный — днем до 13 м/с, в отдельных с порывами до 20 м/с, температура ночью -2+3, днем +4+9», — сказано в объявлении МЧС.