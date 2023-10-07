Губернатору Моору и его подчиненным предложили перечислять 2% от зарплаты в фонд СВО

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В отправленном в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина письме указано, что в годы Великой Отечественной войны граждане Советского Союза пожертвовали 94,5 миллионов рублей, и данную инициативу следует продолжить (тогда высшее военное руководство в приказном порядке перечисляло в Фонд обороны практически всю свою зарплату).
По словам Яны Лантратовой, «за последний год проект „Всё для Победы!“ собрал почти 7,5 миллиардов рублей для бойцов на передовой. Более 2 миллионов человек прислали деньги или передали в региональные отделения ОНФ квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, обмундирование, медикаменты и т. д.
Лантратова считает, что инициативу с перечислением 2% от заработной платы следует распространить, в первую очередь, на депутатов Госдумы, депутатов регионального и муниципального уровней, государственных служащих, занимающих должности, отнесенные к категории руководителей, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов.
По данным «Новых Известий», за 14 месяцев расходы бюджета на спецоперацию достигли 5 триллионов рублей, что составляет 3% ВВП. Кроме того, Фондом поддержки СВО под руководством Анны Цивилевой было собрано около 25,5 миллиардов рублей. В 2024 году Фон планирует собрать более 250 миллиардов рублей.
По словам генерал-майор ФСБ Александра Михайлова, отчисления депутатами с зарплатой по 400 тысяч рублей 2% от оклада в поддержку СВО будет только приветствоваться жителями России.
«Главное, чтобы эта инициатива не пошла в регионы и там ее не начали трактовать по-своему, требуя с людей другие суммы. Доход „выше трех МРОТ“, с которого предлагают изымать 2%, может быть разный. У кого-то это 40 с небольшим тысяч на семью из трех человек, а у кого-то миллионы», — отметил Михайлов.
Пока из политических партий инициатива Лантратовой нашла поддержку только у «Справедливой России». В «Единой России» давать какие-либо комментарии по данному факту отказались. Также оставили без комментариев предложение Лантратовой в комитете по безопасности.