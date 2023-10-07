Губернатору Моору и его подчиненным предложили перечислять 2% от зарплаты в фонд СВО

По словам Яны Лантратовой, «за последний год проект „Всё для Победы!“ собрал почти 7,5 миллиардов рублей для бойцов на передовой. Более 2 миллионов человек прислали деньги или передали в региональные отделения ОНФ квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, обмундирование, медикаменты и т. д.