На Московском тракте в Тюмени открыли первый в городе автомобильный хаб

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль пояснил, что выбор пал на Тюмень благодаря местной клиентской базе. Кроме того, в регионе легко внедряются инновационные проекты.
Хаб автомобильного маркетплейса FRESH уникален тем, что, в нем внедрена интеллектуальная планшетная система диагностики авто, которая сама указывает мастеру на возможные проблемы, характерные для конкретной машины, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора.
Еще одно преимущество хаба — возможность совершения выгодной сделки.
«Автовладелец BMW 3 серии, решив его продать, столкнется с тем, что реализовать его по хорошей цене в Тюменской области будет затруднительно, потому что для региона это неликвидное авто — из-за морозов и перепадов температур. А жителям Краснодара он сможет продать его по более выгодной стоимости. И это можно сделать через онлайн-аукцион», — пояснил Денис Мигаль.
Планируется, что к 2030 году в России будут созданы 30 таких автомобильных хабов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года стоимость подержанных автомобилей выросла более чем на 50%. Если в начале года авто можно было приобрести в пределах 320 — 350 тысяч рублей, то сегодня они стоят 630 тысяч.