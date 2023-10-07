В Тюменской области до конца года появится еще 5 новых электропоездов

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
По его словам, каждый из пригородных поездов будет состоять из шести вагонов. Новые электрички начнут курсировать уже в этом году в Вагай, Утяшево и Ощепково.
Решение о замене морально устаревшего подвижного состава было принято благодаря сотрудничеству правительства Тюменской области и Свердловской железной дороги.
Ранее «Наш Город» писал, что 6 октября состоялся первый рейс нового пригородного поезда по маршруту Тюмень — Ишим. Первым пассажирам состава вручили сувениры Свердловской пригородной компании РЖД.