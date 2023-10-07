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В Тюменской области до конца года появится еще 5 новых электропоездов

В Тюменской области до конца года появится еще 5 новых электропоездов

7 октября 2023, 04:12
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В Тюменской области до конца года появятся пять новых электропоездов для пригородных перевозок. Полностью подвижной состав будет обновлен в регионе в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Свердловской пригородной компании Павел Кутловский.

По его словам, каждый из пригородных поездов будет состоять из шести вагонов. Новые электрички начнут курсировать уже в этом году в Вагай, Утяшево и Ощепково.

Решение о замене морально устаревшего подвижного состава было принято благодаря сотрудничеству правительства Тюменской области и Свердловской железной дороги.

Ранее «Наш Город» писал, что 6 октября состоялся первый рейс нового пригородного поезда по маршруту Тюмень — Ишим. Первым пассажирам состава вручили сувениры Свердловской пригородной компании РЖД.

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