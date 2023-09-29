На тюменских дорогах заканчивается подготовка к зиме

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«Уралуправтодор» почти завершил подготовку к зиме дорог в Тюменской, Свердловской, Курганской областей и ХМАО. Представители Ространснадзора и сотрудники ГИБДД тщательно следят за работой подрядчиков, чтобы для автомобилистов наступление зимы не оказалось внезапным. По словам начальника «Уралуправтодора» Андрея Жукова, к 1 октября оснащенность снегоуборочной техникой и материалами должна составлять 80% от общего количества.
На данный момент к зимнему периоду заготовлено более 110 тысяч тонн песка, 40 тысяч тонн песко-солевой смеси и 350 единиц техники для уборки снега. Также на дорогах дополнительно установили 217 камер видеофиксации, 62 метеостанции и 45 информационных табло.
С помощью метеостанций и видеокамер диспетчеры будут передавать подрядчикам информацию о том, на какие участки дорог необходимо направить технику.