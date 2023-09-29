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На тюменских дорогах заканчивается подготовка к зиме

На тюменских дорогах заканчивается подготовка к зиме

29 сентября 2023, 02:41
Фото: Ксения Кобалия / 1MI
К зимнему сезону подготовлены песок и техника. За работой подрядчиков осуществляется контроль.

«Уралуправтодор» почти завершил подготовку к зиме дорог в Тюменской, Свердловской, Курганской областей и ХМАО. Представители Ространснадзора и сотрудники ГИБДД тщательно следят за работой подрядчиков, чтобы для автомобилистов наступление зимы не оказалось внезапным. По словам начальника «Уралуправтодора» Андрея Жукова, к 1 октября оснащенность снегоуборочной техникой и материалами должна составлять 80% от общего количества.

На данный момент к зимнему периоду заготовлено более 110 тысяч тонн песка, 40 тысяч тонн песко-солевой смеси и 350 единиц техники для уборки снега. Также на дорогах дополнительно установили 217 камер видеофиксации, 62 метеостанции и 45 информационных табло.

С помощью метеостанций и видеокамер диспетчеры будут передавать подрядчикам информацию о том, на какие участки дорог необходимо направить технику.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Зима#Дороги#Уборка снега#Любовь Селезнева
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