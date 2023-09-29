На тюменских дорогах заканчивается подготовка к зиме

«Уралуправтодор» почти завершил подготовку к зиме дорог в Тюменской, Свердловской, Курганской областей и ХМАО. Представители Ространснадзора и сотрудники ГИБДД тщательно следят за работой подрядчиков, чтобы для автомобилистов наступление зимы не оказалось внезапным. По словам начальника «Уралуправтодора» Андрея Жукова, к 1 октября оснащенность снегоуборочной техникой и материалами должна составлять 80% от общего количества.