nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Тюмени при уборке снега могут пострадать легковые автомобили

22 февраля 2023, 10:36
Фото: Скрин паблика ВК "ЧС Тюмень"

Легковые машины жителей Тюмени могут серьезно пострадать при уборке снега

Большое количество снега в Тюмени приводит к авариям. В паблике «ЧС Тюмень» один из подписчиков сообщил, что куски льда падают с кузова грузовиков на другие автомобили при перевозке.
Сюжет
Тюмень

В этом случае владельцы могут серьёзно раскошелиться на ремонт. На данный момент в городе работают десятки единиц спецтехники, которые убирают дороги и улицы.

«А если этот кусок упадёт на соседние авто? Кто за это будет отвечать!? Кто будет ремонтировать? На мою машину со встречки так на лобовое упал такой кусок, в итоге в хлам разбитое лобовое, между нами разделительный отбойник! Вариантов догнать не было!», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Вчера «Наш город» сообщал, что снегопады в областной столице продлятся до конца недели.

До конца недели в Тюмени ожидаются снегопады
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода#Жалобы#Работа#Тюмень
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Сегодня, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Сегодня, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Сегодня, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Сегодня, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Сегодня, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Сегодня, 06:54