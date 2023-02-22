В Тюмени при уборке снега могут пострадать легковые автомобили

Легковые машины жителей Тюмени могут серьезно пострадать при уборке снега

Большое количество снега в Тюмени приводит к авариям. В паблике «ЧС Тюмень» один из подписчиков сообщил, что куски льда падают с кузова грузовиков на другие автомобили при перевозке.

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