В Тюмени при уборке снега могут пострадать легковые автомобили

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В этом случае владельцы могут серьёзно раскошелиться на ремонт. На данный момент в городе работают десятки единиц спецтехники, которые убирают дороги и улицы.
«А если этот кусок упадёт на соседние авто? Кто за это будет отвечать!? Кто будет ремонтировать? На мою машину со встречки так на лобовое упал такой кусок, в итоге в хлам разбитое лобовое, между нами разделительный отбойник! Вариантов догнать не было!», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Вчера «Наш город» сообщал, что снегопады в областной столице продлятся до конца недели.