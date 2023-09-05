Когда в Тюмени выпадет снег?

В третьей декаде сентября ожидается похолодание, но минусовая температура воздуха вероятна только в ночные часы. Днем воздух будет прогреваться до +9….+13. Начало октября пройдет при среднесуточной температуре +2…+10. Ближе к середине месяца, 15 октября, ожидаются первые осадки в виде снега и понижение температуры воздуха до -3…+2.