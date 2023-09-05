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Синоптик назвал даты первого снегопада и сугробов в Тюмени

Когда в Тюмени выпадет снег?

5 сентября 2023, 05:39
Фото: 1MI

Синоптик назвал даты первого снегопада и сугробов в Тюмени

Синоптики рассказали, когда в Тюменскую область придут снегопады и холода. По словам метеорологов, это произойдет не раньше ноября. Сентябрь и октябрь на территории региона ожидаются на 1-2 градуса теплее нормы.
«Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем — температура вернётся в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветренной погоды. Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября-начала декабря», — сообщили метеорологи центра Фобос.

По прогнозам Гисметео, теплая погода на территории Тюменской области продержится до третьей декады сентября — ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5…+11, днем термометры будут показывать +15…+19.

В третьей декаде сентября ожидается похолодание, но минусовая температура воздуха вероятна только в ночные часы. Днем воздух будет прогреваться до +9….+13. Начало октября пройдет при среднесуточной температуре +2…+10. Ближе к середине месяца, 15 октября, ожидаются первые осадки в виде снега и понижение температуры воздуха до -3…+2.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе наступит «бабье лето» — в областной столице потеплеет до +17….+18. Небесная канцелярия будет радовать горожан теплом на протяжении почти двух недель.

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