Когда в Тюмени выпадет снег?

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
«Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем — температура вернётся в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветренной погоды. Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября-начала декабря», — сообщили метеорологи центра Фобос.
По прогнозам Гисметео, теплая погода на территории Тюменской области продержится до третьей декады сентября — ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5…+11, днем термометры будут показывать +15…+19.
В третьей декаде сентября ожидается похолодание, но минусовая температура воздуха вероятна только в ночные часы. Днем воздух будет прогреваться до +9….+13. Начало октября пройдет при среднесуточной температуре +2…+10. Ближе к середине месяца, 15 октября, ожидаются первые осадки в виде снега и понижение температуры воздуха до -3…+2.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе наступит «бабье лето» — в областной столице потеплеет до +17….+18. Небесная канцелярия будет радовать горожан теплом на протяжении почти двух недель.