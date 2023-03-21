Тюменцы недовольны, что управляющие компании экономят на уборке снега. Фото

Жители Тюменской слободы сообщают, что в их районе всю зиму не чистили парковки

С территории парковки по улице Вадима Бованенко в районе Тюменской слободы за эту зиму ни разу не убрали снег, как сообщил местный житель в паблике «ЧС Тюмень».

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