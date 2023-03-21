Тюменцы недовольны, что управляющие компании экономят на уборке снега. Фото

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
«Вадима Бованенко, Тюменская слобода. Парковка на фото за зиму ни разу не очищалась, управляющая компания экономит денежки, а мы привлекаем внимание города к проблеме через общественно доступные средства связи», — написал горожанин.
В комментариях подписчики ответили, что на улице Созидателей такая же история.
«Согласна полностью. Соседний Атамари убирают каждый день, асфальт уже скребут, зато чисто, видно, за что люди деньги платят», — рассказала автору поста одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» писал, что с крыши дома по адресу Максима Горького, 39а, свисает огромная глыба, однако в управляющей компании не реагируют на жалобы жильцов.