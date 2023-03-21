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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Тюменцы недовольны, что управляющие компании экономят на уборке снега. Фото

21 марта 2023, 16:52
Фото: ЧС Тюмень

Жители Тюменской слободы сообщают, что в их районе всю зиму не чистили парковки

С территории парковки по улице Вадима Бованенко в районе Тюменской слободы за эту зиму ни разу не убрали снег, как сообщил местный житель в паблике «ЧС Тюмень».
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Снег
«Вадима Бованенко, Тюменская слобода. Парковка на фото за зиму ни разу не очищалась, управляющая компания экономит денежки, а мы привлекаем внимание города к проблеме через общественно доступные средства связи», — написал горожанин.

В комментариях подписчики ответили, что на улице Созидателей такая же история.

«Согласна полностью. Соседний Атамари убирают каждый день, асфальт уже скребут, зато чисто, видно, за что люди деньги платят», — рассказала автору поста одна из местных жительниц.

Ранее «Наш город» писал, что с крыши дома по адресу Максима Горького, 39а, свисает огромная глыба, однако в управляющей компании не реагируют на жалобы жильцов.

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Парковка#Снег#Уборка снега#Уборка улиц#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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