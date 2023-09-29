На охрану губернатора и тюменских чиновников из правительства потратят 79 млн рублей

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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По данным сайта Госзакупки, для этого сформированы лоты № 0167200003423006645 и № 0167200003423006646. За 14 млн рублей будут охранять резиденцию расположенную на улице 25-го Октября, 13.
У охранников должно быть стрелковое вооружение и специальная форма. Все сотрудники должны пройти необходимый медицинский осмотр.
Охранять будут и правительственные здания расположенные на улицах Сакко, Советская, Малыгина, Володарского, Водопроводной. На эти цели потратят 65 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году охрана правительственных зданий в центре Тюмени стоила 59 млн рублей.