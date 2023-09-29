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Полиция проводит расследование

В Тюмени мужчина нападает на соседей с ножом и ведет себя неадекватно. Видео

29 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI
Полиция проводит расследование

В Тюмени мужчина нападает на соседей с ножом и ведет себя неадекватно

Жителей дома № 168/3 на улице Широтной пожаловались на мужчину, который ножом угрожает соседям в подъезде.

28 сентября в подъезде дома произошло сразу два инцидента, местные жители отмечают, что он ведёт себя неадекватно, кричит и прыгает во дворе.

«Весь наш двор держит в страхе. Страшно детей на улицу отпускать», — отмечает тюменка Анастасия С.

Люди опасаются, что мужчина может напасть и на ребят, которые играют в подъезде. Жильцы дома обратились в полицию.

Полиция проводит расследование
Видео: 1MI
«Заявление поступало. По данному факту проводится проверка», — сообщили представители регионального УМВД «Нашему городу».

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Тимуровцев, 32 пьяный мужчина избил женщину. Инцидент произошел ночью в парке.

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