В Тюмени мужчина нападает на соседей с ножом и ведет себя неадекватно. Видео

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
28 сентября в подъезде дома произошло сразу два инцидента, местные жители отмечают, что он ведёт себя неадекватно, кричит и прыгает во дворе.
«Весь наш двор держит в страхе. Страшно детей на улицу отпускать», — отмечает тюменка Анастасия С.
Люди опасаются, что мужчина может напасть и на ребят, которые играют в подъезде. Жильцы дома обратились в полицию.
«Заявление поступало. По данному факту проводится проверка», — сообщили представители регионального УМВД «Нашему городу».
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Тимуровцев, 32 пьяный мужчина избил женщину. Инцидент произошел ночью в парке.