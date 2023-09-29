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Центр города Тюмени

Репетитор из Тюмени бесплатно проводит экскурсии по городу

29 сентября 2023, 10:45
Фото: 1MI
Центр города Тюмени
Репетитор из Тюмени открыла бесплатный онлайн-курс c экскурсиями по городу. Она пытается привлечь внимание тюменцев к истории.

Женщина проживает в областной столице и раньше работала учителем по истории и обществознанию. Наталья Столбова уволилась по состоянию здоровья, в школе она проработала много лет. Тюменка решила тратить освободившиеся время на то, чтобы рассказывать тюменцам об истории края. Теперь у неё свой бесплатный онлайн-курс, сообщает издание NEFT.

Фото: NEFT

Все занятия проводятся на платформе Zoom по воскресеньям. В них могут поучаствовать как юные ученики, так и их родители. Она рассказывает о исторических лидерах Сибири, поэтах, писателях, которые родились и жили здесь. Она формирует группы из детей и взрослых для посещения городских парков и музеев.

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#Общество#Александр Мязин#Учитель#Новости тюмени#Тюменцы
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