Репетитор из Тюмени бесплатно проводит экскурсии по городу

Все занятия проводятся на платформе Zoom по воскресеньям. В них могут поучаствовать как юные ученики, так и их родители. Она рассказывает о исторических лидерах Сибири, поэтах, писателях, которые родились и жили здесь. Она формирует группы из детей и взрослых для посещения городских парков и музеев.