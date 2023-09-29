Репетитор из Тюмени бесплатно проводит экскурсии по городу

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Женщина проживает в областной столице и раньше работала учителем по истории и обществознанию. Наталья Столбова уволилась по состоянию здоровья, в школе она проработала много лет. Тюменка решила тратить освободившиеся время на то, чтобы рассказывать тюменцам об истории края. Теперь у неё свой бесплатный онлайн-курс, сообщает издание NEFT.
Все занятия проводятся на платформе Zoom по воскресеньям. В них могут поучаствовать как юные ученики, так и их родители. Она рассказывает о исторических лидерах Сибири, поэтах, писателях, которые родились и жили здесь. Она формирует группы из детей и взрослых для посещения городских парков и музеев.