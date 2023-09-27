Россияне стали чаще оплачивать налоги через цифровые сервисы

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Налогоплательщики провели в онлайн-банке 3,5 миллиона операций и перечислили без комиссий в ФНС 7,9 млрд рублей. И это еще до наступления самого активного по оплате начислений месяца, которым традиционно становится ноябрь.
В этом году ФНС изменила порядок учета начислений и платежей по налогам. У всех налогоплательщиков появился единый налоговый счет, а с сентября выставлены начисления за 2022 год. Их необходимо оплатить до 1 декабря, после этой даты по ним будут начисляться пени.
Мы видим значительное увеличение интереса клиентов к оплате налогов через онлайн-банк — рост числа плательщиков более чем в 5 раз, — отметил начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Руслан Новиков.