Россияне стали чаще оплачивать налоги через цифровые сервисы

В этом году ФНС изменила порядок учета начислений и платежей по налогам. У всех налогоплательщиков появился единый налоговый счет, а с сентября выставлены начисления за 2022 год. Их необходимо оплатить до 1 декабря, после этой даты по ним будут начисляться пени.