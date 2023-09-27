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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Россияне стали чаще оплачивать налоги через цифровые сервисы

Россияне стали чаще оплачивать налоги через цифровые сервисы

27 сентября 2023, 12:35
Фото: 1MI
В ВТБ количество пользователей, оплачивающих налоги через цифровые сервисы, выросло уже в 5 раз. А объем платежей в 2023 году увеличился на 57% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Налогоплательщики провели в онлайн-банке 3,5 миллиона операций и перечислили без комиссий в ФНС 7,9 млрд рублей. И это еще до наступления самого активного по оплате начислений месяца, которым традиционно становится ноябрь.

В этом году ФНС изменила порядок учета начислений и платежей по налогам. У всех налогоплательщиков появился единый налоговый счет, а с сентября выставлены начисления за 2022 год. Их необходимо оплатить до 1 декабря, после этой даты по ним будут начисляться пени.

Мы видим значительное увеличение интереса клиентов к оплате налогов через онлайн-банк — рост числа плательщиков более чем в 5 раз, — отметил начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Руслан Новиков.
#Общество#Банк#Россия#Налоги#ВТБ#Онлайн#Оплата#Анастасия Имамахметова
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