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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

Сумма оформленных в этом году автокредитов уже на 20% превысила показатели 2021 года

Сумма оформленных в этом году автокредитов уже на 20% превысила показатели 2021 года

26 сентября 2023, 11:21
Фото: 1MI
Сумма оформленных в 2023 году автокредитов на 20% превысила показатели 2021 года и стала на 40% больше итогов прошлого года. По данным ВТБ, россияне взяли в банках на покупку машин порядка 1 трлн рублей. Спрос сместился на авто с пробегом, доля которых в выданных кредитах превышает 78%.

Помимо все еще сохраняющегося дефицита новых авто, подержанные машины привлекают россиян более демократичным ценообразованием.

Если говорить о марках, то здесь по-прежнему лидирует российская Lada — ей отдают предпочтение как клиенты, приобретающие транспортные средства с пробегом, так и новые, — отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Он добавил, что несмотря на ужесточение процентной политики регулятора выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными. По оценке ВТБ, в сентябре–декабре 2023 года объем автокредитов может достичь 500 млрд рублей, что составит треть годового объема. Во многом этот уровень будет обеспечен ростом среднего чека на фоне продолжающейся корректировки цен на машины.

По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат — порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть — 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков. Порядка 220 млрд рублей от общего объема выдач придется на банк ВТБ.

#Общество#Банк#Россия#Автомобили#ВТБ#Рекорды#Lada#Автокредиты#Анастасия Имамахметова#Машины
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