Сумма оформленных в этом году автокредитов уже на 20% превысила показатели 2021 года

Он добавил, что несмотря на ужесточение процентной политики регулятора выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными. По оценке ВТБ, в сентябре–декабре 2023 года объем автокредитов может достичь 500 млрд рублей, что составит треть годового объема. Во многом этот уровень будет обеспечен ростом среднего чека на фоне продолжающейся корректировки цен на машины.