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587 вызовов поступили в экстренной форме

Полтысячи человек в стационаре: как прошли выходные у тюменских медработников

25 сентября 2023, 09:02
Фото: Рина Трофимова / 1MI
587 вызовов поступили в экстренной форме
Эти выходные у медработников выдались напряженные. За два дня врачам удалось помочь 1045 тюменцам.

Бригады скорой помощи работают без выходных и перерывов. В субботу и воскресенье отдыхает большинство тюменцев, но не медработники.

За 23 и 24 сентября врачи и фельдшеры помогли 1045 тюменцам: 587 вызовов поступили в экстренной форме, остальные — в неотложной. В стационар за минувшие выходные доставили 495 человек.

С 8 утра и до 20 вечера в субботу и воскресенье диспетчеры передали в поликлиники 740 вызовов, среди них опасных для жизни случаев не было. В основном, люди вызывали «скорую» из-за повышения давления или температуры и болей в пояснице.

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#Общество#Тюмень#Больница#Врачи#Тюменцы#Больницы#Статистика#Любовь Селезнева
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