Полтысячи человек в стационаре: как прошли выходные у тюменских медработников

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Бригады скорой помощи работают без выходных и перерывов. В субботу и воскресенье отдыхает большинство тюменцев, но не медработники.
За 23 и 24 сентября врачи и фельдшеры помогли 1045 тюменцам: 587 вызовов поступили в экстренной форме, остальные — в неотложной. В стационар за минувшие выходные доставили 495 человек.
С 8 утра и до 20 вечера в субботу и воскресенье диспетчеры передали в поликлиники 740 вызовов, среди них опасных для жизни случаев не было. В основном, люди вызывали «скорую» из-за повышения давления или температуры и болей в пояснице.