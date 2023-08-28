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Медицина и IT: реабилитация легких с использованием технологии виртуальной реальности

Медицина и IT: реабилитация легких с использованием технологии виртуальной реальности

28 августа 2023, 11:47
Команда молодых ученых из Волгограда под руководством Александра Зубкова разработала «Геймифицированный комплекс реабилитации функций легких». В новом выпуске специального проекта «Х-Разработка» разбираемся кому принесет пользу новая технология и как ученые применяют ее уже сегодня.

О разработке

Данный инновационный продукт представляет собой комплекс, направленный на реабилитацию после респираторно-вирусных заболеваний (например, COVID-19) путем увеличения потенциала функции легких. Он создан в коллаборации лаборатории VISDOM кафедры «Программного обеспечения автоматизированных систем» Волгоградского государственного технического университета и медицинских представителей. В тренажере используются методы биологической обратной связи (БОС) и геймификации, что позволяет повышать эмпатию пациентов к реабилитации.

Суть проекта

«Геймифицированный комплекс реабилитации функций легких» позволяет проводить восстановление пациентов с проблемами дыхательной системы. В его основе лежит тренировка легких и развитие мышечной системы с помощью геймификации, то есть внедрения и использования игровых форм в медицинские процессы с помощью виртуальной реальности.

Пациент в игровом режиме пытается вырастить «дерево», которое является «ментальной проекцией» лёгких при помощи дыхания. При правильном выполнении упражнений оно восстанавливается и насыщается жизнью. Этим обусловлена высокая клиническая и мотивационная эффективность данного протокола, которая доказана при реабилитации пациентов после COVID-19.

Ученые определяют тип дыхания человека и благодаря этому оперативно помогают пациенту с дыхательной недостаточностью или другими проблемами дыхательной системы.

Преимуществом VR-технологии является полное погружение пациента в виртуальный мир и его возможность видеть прогресс во время тренировки с помощью цифр и других видов визуализации. В программе можно добавлять новые типы упражнений, настраивать алгоритмы, которые будут подстраиваться под каждого человека индивидуально и позволят более эффективно пройти курс реабилитации.

Какую задачу ставили перед собой создатели проекта?

По словам медицинского директора проекта Ильи Александровича Черных, задача, которою поставила перед собой команда, — сделать «несложный продукт, доступный максимально большому количеству людей». Разработанный аппаратный комплекс по тренировке дыхания способен восстанавливать внутренние естественные процессы, в частности, дыхание, что, по мнению врача-нейрохирурга, считается «главным медицинским достоинством». Таким образом, перспективы развития данного проекта будут влиять не только на здоровье отдельных людей, но и в целом на медицину, науку, что, в конечном итоге, поспособствует улучшению качества жизни населения России.

В чем интерес к созданию таких проектов? Почему молодые ученые хотят этим заниматься?

Современная Россия — страна возможностей, благодаря которым молодые ученые могут создавать новые продукты, необходимые обществу и рынку. «Маленькими шагами мы потихоньку меняем сознание людей, наших окружающих и свое сознание. Видеть через определенное время мир вокруг, который изменился к лучшему, — это то, чем я живу, и то, ради чего я этим занимаюсь», — говорит руководитель проекта Александр Зубков. Командная работа, развитие и самосовершенствование в процессе создания проекта вдохновляют молодых ученых продолжать заниматься научными исследованиями.

Помощь людям, пострадавшим в результате заболевания верхних дыхательных путей и нуждающимся в общем укреплении организма, — главная цель данной разработки, что являет собой неоценимый вклад в социально-экономическое благополучие нашей страны.

Основной интерес молодых ученых заключается в использовании геймификации в медицинских целях как инновационного конкурентного преимущества в работе с врачами и роста эффективности реабилитации пациентов. Именно изучение и разработка новых технологий, методов, моделей, которые необходимы для создания продуктов, направленных на повышение качества жизни, привлекают молодых людей посвящать себя науке.

Несколько слов о команде

В рамках проекта задействованы не только научные сотрудники Волгоградского государственного технического университета — молодые ученые, благодаря сильному желанию которых изучать и делать мир лучше, такие проекты рождаются на свет, но и квалифицированные врачи, которые дают свою экспертизу и создают всю концепцию, инженеры, занимающиеся написанием серверного программного обеспечения, а также разработчики, в чьих руках «происходит магия»: создание игры, позволяющая достигать реабилитационной цели.

Будущее стало настоящим

Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день реабилитация в нашей стране является доступным, интересным и прогрессивным инструментом улучшения жизни. Такие молодые ученые, как Александр Зубков и его команда, представляют собой прекрасный пример симбиоза творческих решений и науки, создания инновационных технологий, которые призваны обеспечивать благополучие населения России и здоровое будущее нашей нации.

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