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ОКБ №2 в городе Тюмени

Водителям перекроют подъезд к приемному отделению областной больницы Тюмени

21 сентября 2023, 13:57
Фото: 1MI
ОКБ №2 в городе Тюмени
Тюменцам с 11 октября запретят подъезжать к приемному отделению ОКБ №2. Об этом сообщает администрация города Тюмени.
«В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению», — отмечают чиновники администрации.

Данное решение позволит ограничить въезд машин, которые мешают работать бригадам скорой помощи. Это влияет на скорость и качество оказания медицинских услуг.

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 сентября серьёзные заторы возникли на Объездной дороге. Здесь произошло сразу две аварии, затруднения движения возникли при выезде из города.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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