Водителям перекроют подъезд к приемному отделению областной больницы Тюмени

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
«В целях обеспечения беспрепятственного подъезда машин скорой медицинской помощи в медицинское учреждение ОКБ № 2, с 11 октября 2023 года будет запрещен въезд с улицы Мельникайте к приемному отделению», — отмечают чиновники администрации.
Данное решение позволит ограничить въезд машин, которые мешают работать бригадам скорой помощи. Это влияет на скорость и качество оказания медицинских услуг.
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 сентября серьёзные заторы возникли на Объездной дороге. Здесь произошло сразу две аварии, затруднения движения возникли при выезде из города.