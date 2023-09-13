Губернатор Подмосковья отчитался о готовности больницы в Красногорске на 75%

В 2021 году в основание больницы был положен первый камень — Андреем Воробьевым, заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Губернатор подчеркнул, что целью проекта является создание передового медицинского центра, использующего новейшие технологии. Планируется приобрести более 6 тысяч единиц оборудования: диагностического, стоматологического и эндоскопического. В больнице будет работать свыше 400 врачей и около 470 человек среднего медицинского персонала, пишет mosregtoday.ru.