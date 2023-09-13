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Губернатор Подмосковья отчитался о готовности больницы в Красногорске на 75%

Губернатор Подмосковья отчитался о готовности больницы в Красногорске на 75%

13 сентября 2023, 18:09
Фото: Заур Карамызов / Пресс-служба г.о. Красногорск
Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, объявил о завершении строительства детской больницы в Красногорске через полгода.

На данный момент объект готов на 75%. Строители активно занимаются отделочными работами, электромонтажом, установкой фасадных конструкций и кровли. Они также монтируют слаботочные и внутренние инженерные сети и устанавливают металлоконструкции атриума. Работы по монтажу лифтов и благоустройству прилегающей территории уже начались.

В 2021 году в основание больницы был положен первый камень — Андреем Воробьевым, заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Губернатор подчеркнул, что целью проекта является создание передового медицинского центра, использующего новейшие технологии. Планируется приобрести более 6 тысяч единиц оборудования: диагностического, стоматологического и эндоскопического. В больнице будет работать свыше 400 врачей и около 470 человек среднего медицинского персонала, пишет mosregtoday.ru.

Мощность больницы составляет 420 коек. Она будет включать консультационно-диагностический центр, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрены вертолетная площадка и парковка для машин. В госпитале будет работать симуляционный центр, который позволит врачам и медперсоналу совершенствовать знания и умения на новейшем оборудовании.

Главной задачей больницы будет оказание качественной и доступной медицинской помощи детям в Подмосковье. Больница предусматривает 28 различных профилей. Она будет использовать технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний. Уникальный командный центр будет координировать детский медицинский сектор Подмосковья, что позволит сократить время предоставления помощи детям.

#Общество
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