Губернатор Подмосковья отчитался о готовности больницы в Красногорске на 75%

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
На данный момент объект готов на 75%. Строители активно занимаются отделочными работами, электромонтажом, установкой фасадных конструкций и кровли. Они также монтируют слаботочные и внутренние инженерные сети и устанавливают металлоконструкции атриума. Работы по монтажу лифтов и благоустройству прилегающей территории уже начались.
В 2021 году в основание больницы был положен первый камень — Андреем Воробьевым, заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой и президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Губернатор подчеркнул, что целью проекта является создание передового медицинского центра, использующего новейшие технологии. Планируется приобрести более 6 тысяч единиц оборудования: диагностического, стоматологического и эндоскопического. В больнице будет работать свыше 400 врачей и около 470 человек среднего медицинского персонала, пишет mosregtoday.ru.
Мощность больницы составляет 420 коек. Она будет включать консультационно-диагностический центр, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Предусмотрены вертолетная площадка и парковка для машин. В госпитале будет работать симуляционный центр, который позволит врачам и медперсоналу совершенствовать знания и умения на новейшем оборудовании.
Главной задачей больницы будет оказание качественной и доступной медицинской помощи детям в Подмосковье. Больница предусматривает 28 различных профилей. Она будет использовать технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний. Уникальный командный центр будет координировать детский медицинский сектор Подмосковья, что позволит сократить время предоставления помощи детям.