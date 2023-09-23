В Тюмени семьи с низким доходом могут взять в прокат детские коляски и манежи

Posted 23 сентября, 05:01
Published 23 сентября, 05:01
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
В региональном департаменте социального развития пояснили, что для получения услуги достаточной только паспорта одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.
«Данная услуга очень выручает родителей. Детские принадлежности напрокат — это не только удобный сервис, но и отличная возможность сэкономить средства семьи», — отметили в Центре.
Работа пункта проката «Детские штучки» организована в рамках реализации мероприятия Комплекса мер Тюменской области «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях „Стратегия семейного успеха“.
Услуга проката детских принадлежностей доступна также для семей Нижнетавдинского, Тюменского, Тобольского, Ярковского районов, Голышмановского городского округа и Заводоуковска. За помощью нужно обращаться в местные центры социального обслуживания.