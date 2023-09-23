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Posted 23 сентября, 05:01

Published 23 сентября, 05:01

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В Тюмени семьи с низким доходом могут взять в прокат детские коляски и манежи

В Тюмени семьи с низким доходом могут взять в прокат детские коляски и манежи

23 сентября 2023, 05:01
Фото: 1MI
В областном центре «Семья» уже три года работает пункт проката «Детские штучки». Тюменцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и на воспитании которых есть дети до трех лет, могут на временное пользование взять здесь манеж, коляску-трансформер, кроватку, или стульчик для кормления.

В региональном департаменте социального развития пояснили, что для получения услуги достаточной только паспорта одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.

«Данная услуга очень выручает родителей. Детские принадлежности напрокат — это не только удобный сервис, но и отличная возможность сэкономить средства семьи», — отметили в Центре.

Работа пункта проката «Детские штучки» организована в рамках реализации мероприятия Комплекса мер Тюменской области «Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях „Стратегия семейного успеха“.

Услуга проката детских принадлежностей доступна также для семей Нижнетавдинского, Тюменского, Тобольского, Ярковского районов, Голышмановского городского округа и Заводоуковска. За помощью нужно обращаться в местные центры социального обслуживания.

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