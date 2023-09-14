Тюменцы победили на Всероссийском конкурсе «Семья года»

«Наши семьи активно участвуют в конкурсе „Семья года“ и ежегодно становятся его победителями на всероссийском уровне. Мы гордимся тем, что такие талантливые и любознательные семьи проживают в Тюменской области. Искренне поздравляем семью Рыбиных с заслуженной победой!», — говорит Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья».