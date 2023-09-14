Тюменцы победили на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Posted 14 сентября, 11:51
Published 14 сентября, 11:51
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
Всего в финал конкурса в этом году вышли 384 семьи — все они победители региональных туров.
Конкурс проводился в пяти номинациях: «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Золотая семья». В номинации «Молодая семья» победителями стали Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района.
Супруги Рыбины проживают в селе Горьковка. Оба — спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, далее сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями.
«Наши семьи активно участвуют в конкурсе „Семья года“ и ежегодно становятся его победителями на всероссийском уровне. Мы гордимся тем, что такие талантливые и любознательные семьи проживают в Тюменской области. Искренне поздравляем семью Рыбиных с заслуженной победой!», — говорит Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья».
Семьи из Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания и ежегодно входят в число его победителей.
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в области уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».