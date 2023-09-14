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Posted 14 сентября, 11:51

Published 14 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

Тюменцы победили на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Тюменцы победили на Всероссийском конкурсе «Семья года»

14 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Супруги Рыбины из села Горьковка Тюменского района победили в федеральном конкурсе «Семья года». Экспертное жюри отдало им свои голоса в номинации «Молодая семья», сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в финал конкурса в этом году вышли 384 семьи — все они победители региональных туров.

Конкурс проводился в пяти номинациях: «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Золотая семья». В номинации «Молодая семья» победителями стали Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района.

Супруги Рыбины проживают в селе Горьковка. Оба — спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, далее сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями.

«Наши семьи активно участвуют в конкурсе „Семья года“ и ежегодно становятся его победителями на всероссийском уровне. Мы гордимся тем, что такие талантливые и любознательные семьи проживают в Тюменской области. Искренне поздравляем семью Рыбиных с заслуженной победой!», — говорит Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья».

Семьи из Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания и ежегодно входят в число его победителей.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в области уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».

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