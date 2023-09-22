Ревнивый тюменец сломал ребра возлюбленной из-за звонков с незнакомых номеров

Полицейские нашли дебошира и доставили его в отдел, где мужчина признался в избиении. По его словам, в этот день они с возлюбленной сидели дома и выпивали. В момент застолья он предъявил женщине, что его беспокоят звонки с неизвестных номеров, которые поступают на ее телефон.