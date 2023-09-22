Ревнивый тюменец сломал ребра возлюбленной из-за звонков с незнакомых номеров

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В тюменскую больницу поступила 50-летняя женщина с переломами ребер. О пациентке медики сообщили стражам порядка, которым потерпевшая сообщила, что травмы ей нанес сожитель.
Полицейские нашли дебошира и доставили его в отдел, где мужчина признался в избиении. По его словам, в этот день они с возлюбленной сидели дома и выпивали. В момент застолья он предъявил женщине, что его беспокоят звонки с неизвестных номеров, которые поступают на ее телефон.
В ходе выяснения отношений между возлюбленными началась драка и мужчина избивать тюменку ногами. Ревнивцу грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что 44-летнему жителю Тюменской области полицейские сломали руку. Мужчина находился в изоляторе временного содержания и попытался устроить бунт, призывая сокамерников сбежать.