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Выяснить отношения на словах у пары не получилось

Ревнивый тюменец сломал ребра возлюбленной из-за звонков с незнакомых номеров

22 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Выяснить отношения на словах у пары не получилось
Мужчина хотел выяснить отношения с возлюбленной, но перегнул. Теперь женщина в больнице, а дебоширу грозит тюрьма.
Сюжет
Полиция

В тюменскую больницу поступила 50-летняя женщина с переломами ребер. О пациентке медики сообщили стражам порядка, которым потерпевшая сообщила, что травмы ей нанес сожитель.

Полицейские нашли дебошира и доставили его в отдел, где мужчина признался в избиении. По его словам, в этот день они с возлюбленной сидели дома и выпивали. В момент застолья он предъявил женщине, что его беспокоят звонки с неизвестных номеров, которые поступают на ее телефон.

В ходе выяснения отношений между возлюбленными началась драка и мужчина избивать тюменку ногами. Ревнивцу грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что 44-летнему жителю Тюменской области полицейские сломали руку. Мужчина находился в изоляторе временного содержания и попытался устроить бунт, призывая сокамерников сбежать.

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#Происшествия#Тюмень#Избиения#Тюменцы#Полиция#Дела судебные#Отношения#Любовь Селезнева
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