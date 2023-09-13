Тюменские полицейские устроили погоню и избили двух мужчин в дачном поселке

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Решение вынес Тюменский областной суд. По данным издания 72.ru, всё произошло 14 августа 2020 года. Полицейские, старший лейтенант Маликов и сержант Мирзабеков, переодевшись в гражданскую одежду, совместно с сослуживцем младшим лейтенантом Попковым решили повысить показатель раскрываемости преступлений. Они передвигались на Lada.
В СНТ «Лесник» они решили проверить Nissan Sanny, который был припаркован на дороге. Маликов стал ломиться в машину, и требовать открыть ему дверь. В противном случае он угрожал разбить окно. Попков открыл дверь автомобиля с другой стороны. Водитель Nissan надавил на газ и скрылся от полицейских.
«Мирзабеков на своей „Приоре“ погнался за нарушителями и догнал. Затем к нему подтянулись другие сослуживцы. Они достали из иномарки двух мужчин, застегнули на их руках наручники и начали избивать. Мирзабеков еще и угрожал пистолетом», — сообщает издание.
Из материалов дела следует, что Мирзабеков несколько раз ударил мужчину кулаком по лицу и голове, у него зафиксированы ушибы и гематомы.
Тюменский суд постановил, что сотрудники полиции превысили свои полномочия. Маликов, Мирзабеков и Попков получили три года лишения свободы условно.
«Как работать, то некому Как поысить показатели — впереди планеты всей. И 3 года условно?», — отметил тюменец Валерий И.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские покидают посты из-за низкой зарплаты. За месяц из органов внутренних дел по всей стране уволились 5 тысяч сотрудников. Некомплект тюменских полицейских составляет почти 16%, а это более 340 мест. Больше всего нехватка кадров ощущается в дознании и среди участковых уполномоченных полиции. В первом подразделении служат в основном женщины, которые часто уходят в декретный отпуск или на больничный. Из второго подразделения бегут мужчины, которые не справляются с большим объемом работы и дополнительными рабочими сменами. Проблемы и в ГИБДД. Полицейские сообщают, что молодежь не держится за это место. Средняя зарплата неопытных сотрудников 47 тысяч рублей.