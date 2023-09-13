Тюменские полицейские устроили погоню и избили двух мужчин в дачном поселке

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские покидают посты из-за низкой зарплаты. За месяц из органов внутренних дел по всей стране уволились 5 тысяч сотрудников. Некомплект тюменских полицейских составляет почти 16%, а это более 340 мест. Больше всего нехватка кадров ощущается в дознании и среди участковых уполномоченных полиции. В первом подразделении служат в основном женщины, которые часто уходят в декретный отпуск или на больничный. Из второго подразделения бегут мужчины, которые не справляются с большим объемом работы и дополнительными рабочими сменами. Проблемы и в ГИБДД. Полицейские сообщают, что молодежь не держится за это место. Средняя зарплата неопытных сотрудников 47 тысяч рублей.