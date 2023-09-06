Тюменцу сломали руку после бунта в изоляторе временного содержания

Оказалось, что в этот день утром на него уже составляли протокол. Старший лейтенант узнал мужчину. В изоляторе Иван стал кричать и ругаться матом. Призывал сокамерников бежать на свободу, его угомонили, заломив руки за спину. Тюменец пожаловался на боль, дежурному пришлось вызвать скорую. Медики диагностировали перелом, мужчину госпитализировали в больницу. По данным Mash следователи СКР начал проверку.