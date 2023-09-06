Тюменцу сломали руку после бунта в изоляторе временного содержания

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По данным тг-канала Mash, мужчина не работает. В будние дни гуляет по улицам с водкой.
«Захотел треша и угара — бутылкой разнёс окна чужой „Лады“. Владелец машины сам поймал хулигана и вызвал наряд», — сообщает Mash.
Оказалось, что в этот день утром на него уже составляли протокол. Старший лейтенант узнал мужчину. В изоляторе Иван стал кричать и ругаться матом. Призывал сокамерников бежать на свободу, его угомонили, заломив руки за спину. Тюменец пожаловался на боль, дежурному пришлось вызвать скорую. Медики диагностировали перелом, мужчину госпитализировали в больницу. По данным Mash следователи СКР начал проверку.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники ГИБДД задержали в Ялуторовске водителя в состоянии опьянения. В отделе полиции он разозлился, и два раза пнул одного из полицейских по ягодицам.