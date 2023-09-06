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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:47

Полиция Тюмени.

Тюменцу сломали руку после бунта в изоляторе временного содержания

6 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Полиция Тюмени.
Полицейские сломали руку 44-летнему жителю Тюменской области Ивану. Мужчина пытался освободить тюменцев из изолятора временного содержания.

По данным тг-канала Mash, мужчина не работает. В будние дни гуляет по улицам с водкой.

«Захотел треша и угара — бутылкой разнёс окна чужой „Лады“. Владелец машины сам поймал хулигана и вызвал наряд», — сообщает Mash.
Мужчина в будние дни гуляет по улицам с водкойМужчина в будние дни гуляет по улицам с водкой
Мужчина в будние дни гуляет по улицам с водкой
Фото: Mash

Оказалось, что в этот день утром на него уже составляли протокол. Старший лейтенант узнал мужчину. В изоляторе Иван стал кричать и ругаться матом. Призывал сокамерников бежать на свободу, его угомонили, заломив руки за спину. Тюменец пожаловался на боль, дежурному пришлось вызвать скорую. Медики диагностировали перелом, мужчину госпитализировали в больницу. По данным Mash следователи СКР начал проверку.

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Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники ГИБДД задержали в Ялуторовске водителя в состоянии опьянения. В отделе полиции он разозлился, и два раза пнул одного из полицейских по ягодицам.

#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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