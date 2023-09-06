Пациенты Абатского района получают лечение в новых палатах

Posted 6 сентября, 11:39
Published 6 сентября, 11:39
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Реконструкция медучреждения проводилась на деньги, выделенные из бюджета региона по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».
За несколько месяцев рабочие полностью обновили все инженерные коммуникации, провели реконструкцию палат — они стали более просторными и уютными, и в каждой из них теперь есть отдельный санузел.
«Приобрели новую мебель и современное медицинское оборудование, которое поможет нашим врачам проводить точную диагностику и эффективное лечение. В стационаре появился переносной рентгеновский аппарат, УЗИ-аппарат, инфузионные стойки и многое другое», — пояснили сотрудники медучреждения.
На 3 этаже стационара уже готовы помещения для отделения реанимации, эндоскопии и лаборатории. На 4 этаже в обновленных палатах будут получать медицинскую помощь пациенты терапевтического отделения. Здесь также развернут койки геронтологии и паллиативной помощи.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На выполнение этих задач направлена областная отраслевая программа развития здравоохранения.