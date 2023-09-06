nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября, 11:39

Published 6 сентября, 11:39

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Пациенты Абатского района получают лечение в новых палатах

Пациенты Абатского района получают лечение в новых палатах

6 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
В Абатской районной больнице после капитального ремонта открылся стационар, который занимает два этажа здания. Об этом сегодня, 9 сентября, рассказали в областном депздраве.

Реконструкция медучреждения проводилась на деньги, выделенные из бюджета региона по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

За несколько месяцев рабочие полностью обновили все инженерные коммуникации, провели реконструкцию палат — они стали более просторными и уютными, и в каждой из них теперь есть отдельный санузел.

«Приобрели новую мебель и современное медицинское оборудование, которое поможет нашим врачам проводить точную диагностику и эффективное лечение. В стационаре появился переносной рентгеновский аппарат, УЗИ-аппарат, инфузионные стойки и многое другое», — пояснили сотрудники медучреждения.

На 3 этаже стационара уже готовы помещения для отделения реанимации, эндоскопии и лаборатории. На 4 этаже в обновленных палатах будут получать медицинскую помощь пациенты терапевтического отделения. Здесь также развернут койки геронтологии и паллиативной помощи.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На выполнение этих задач направлена областная отраслевая программа развития здравоохранения.

В Тюменской области три сельских поликлиники готовятся к открытию после ремонта
Узнать подробнее
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Сегодня, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Сегодня, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Сегодня, 03:37
«Сдают много крови»: тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий
Сегодня, 09:04
Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Сегодня, 06:17
«Прямо в люк с дрона упала бомба»: в зоне СВО погиб водитель БТР из Тюменской области
Сегодня, 07:50