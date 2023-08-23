Решил «начудить»: тюменца, захватившего заложников в магазине, отправили в тюрьму

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Он признан виновным в захвате заложников с использованием предмета в качестве оружия, незаконном лишении свободы и грабеже.
«В суде установлено, что в марте 2023 года ночью, подсудимый, находясь в г. Тюмени в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, решил покончить жизнь самоубийством, поскольку у него не было ни жилья, ни денег», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Мужчина забрался на балкон здания, но передумал и решил «начудить». Он пошел в магазин, чтобы похитить продукты питания и алкоголь. Он заставил работников магазина закрыть двери и угрожал им ножом, который взял с прилавка. Затем он велел двум продавцам пойти в подсобное помещение, а администратора связал и, угрожая ножом. Выяснилось, что он рассчитывал погибнуть при штурме магазина.
Подсудимый не стал отпускать заложников, через некоторое время их освободили полицейские. Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с ограничением на 1 год.
Происшествие произошло 10 марта в магазине «Магнит» в заречной части города.
Ранее сообщалось, что весной в ХМАО житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона девятого этажа. Дебошир заблокировал входные двери и требовал звонка от председателя СК РФ Бастрыкина. Сообщения с угрозой убийством своего сына Владимир Широков прислал в редакцию издания местного СМИ. Нижневартовец утверждал, что деньги ему не нужны — нужно лишь, чтобы с ним поговорили люди. С какой целью — неизвестно. Полицейские эвакуировали два соседних дома. Глава Нижневартовска Олег Кощенко прибыл к дому, где вооруженный мужчина взял в заложники ребенка. На место ЧП прибыли мама и бабушка ребенка, через несколько часов мужчину задержали.