Решил «начудить»: тюменца, захватившего заложников в магазине, отправили в тюрьму

Ранее сообщалось, что весной в ХМАО житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона девятого этажа. Дебошир заблокировал входные двери и требовал звонка от председателя СК РФ Бастрыкина. Сообщения с угрозой убийством своего сына Владимир Широков прислал в редакцию издания местного СМИ. Нижневартовец утверждал, что деньги ему не нужны — нужно лишь, чтобы с ним поговорили люди. С какой целью — неизвестно. Полицейские эвакуировали два соседних дома. Глава Нижневартовска Олег Кощенко прибыл к дому, где вооруженный мужчина взял в заложники ребенка. На место ЧП прибыли мама и бабушка ребенка, через несколько часов мужчину задержали.