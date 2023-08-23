nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Решил «начудить»: тюменца, захватившего заложников в магазине, отправили в тюрьму

Решил «начудить»: тюменца, захватившего заложников в магазине, отправили в тюрьму

23 августа 2023, 14:22
Фото: 1MI
Суд Екатеринбурга вынес решение в деле о захвате заложников в Тюменской области. В преступлении обвиняли 34-летнего мужчину из Тюмени.

Он признан виновным в захвате заложников с использованием предмета в качестве оружия, незаконном лишении свободы и грабеже.

«В суде установлено, что в марте 2023 года ночью, подсудимый, находясь в г. Тюмени в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, решил покончить жизнь самоубийством, поскольку у него не было ни жилья, ни денег», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчина забрался на балкон здания, но передумал и решил «начудить». Он пошел в магазин, чтобы похитить продукты питания и алкоголь. Он заставил работников магазина закрыть двери и угрожал им ножом, который взял с прилавка. Затем он велел двум продавцам пойти в подсобное помещение, а администратора связал и, угрожая ножом. Выяснилось, что он рассчитывал погибнуть при штурме магазина.

Подсудимый не стал отпускать заложников, через некоторое время их освободили полицейские. Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с ограничением на 1 год.

Происшествие произошло 10 марта в магазине «Магнит» в заречной части города.

Ранее сообщалось, что весной в ХМАО житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона девятого этажа. Дебошир заблокировал входные двери и требовал звонка от председателя СК РФ Бастрыкина. Сообщения с угрозой убийством своего сына Владимир Широков прислал в редакцию издания местного СМИ. Нижневартовец утверждал, что деньги ему не нужны — нужно лишь, чтобы с ним поговорили люди. С какой целью — неизвестно. Полицейские эвакуировали два соседних дома. Глава Нижневартовска Олег Кощенко прибыл к дому, где вооруженный мужчина взял в заложники ребенка. На место ЧП прибыли мама и бабушка ребенка, через несколько часов мужчину задержали.

Тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина «Магнит», отправили в СИЗО
Узнать подробнее
#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Уголовные дела#Дела судебные
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Сегодня, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Сегодня, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Сегодня, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Сегодня, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Сегодня, 09:02
В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО
Сегодня, 11:20