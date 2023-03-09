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Published Сегодня, 05:41

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«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем

9 марта 2023, 05:41
Фото: Muksun.fm

Мужчина из ХМАО принял таблетки и заперся в квартире с ружьем

Житель Нижневартовска открыл стрельбу с балкона девятого этажа. Дебошир заблокировал входные двери и требует звонка от председателя СК РФ Бастрыкина. Вместе с югорчанином в квартире находится его сын.
Сюжет
Тюмень

Сообщения с угрозой убийством своего сына Владимир Широков прислал в редакцию издания.

«У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну — выпил таблетки. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен», — отметил в письме Владимир Ш.

По данным издания, нижневартовец утверждает, что деньги ему не нужны — нужно лишь, чтобы с ним поговорили люди. С какой целью — неизвестно.

На момент публикации данной новости мужчина еще находился в своей квартире. О состоянии ребенка информации нет. По неподтвержденной пока информации, полицейские эвакуировали два соседних дома.

Глава Нижневартовска Олег Кощенко отправился к дому, где утром вооруженный мужчина взял в заложники ребенка. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, полиции и следователи.

Известно, что на место ЧП прибыли мама и бабушка ребенка — они попытаются поговорить со стрелком.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени пришел в дом к своей бывшей жене и убил тещу и ее нового сожителя. Убийство он совершил на глазах маленьких детей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Югра#Нижневартовск#Тюменская область#Заложники#Захват заложников#Стрельба#Происшествия
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