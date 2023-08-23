Тюменский коммунист провел тайную агитацию нефтяников ХМАО

Он добавил, что Левченко провел выходные на месторождениях в Ханты-Мансийском и Сургутском районе, общаясь с вахтовиками, после чего вернулся в Тюмень. На данный момент, специалисты службы безопасности нефтяных компаний пытаются разгадать, кто именно стоит за таинственным появлением листовок.