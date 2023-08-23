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Тюменский коммунист провел тайную агитацию нефтяников ХМАО

Тюменский коммунист провел тайную агитацию нефтяников ХМАО

23 августа 2023, 05:39
Фото: 1MI
Коммунист Иван Левченко нарядился в рабочую одежду нефтяника, чтобы проникнуть на закрытые территории, обходя запреты.

Эту информацию рассказал источник в политическом истеблишменте региона.

Он добавил, что Левченко провел выходные на месторождениях в Ханты-Мансийском и Сургутском районе, общаясь с вахтовиками, после чего вернулся в Тюмень. На данный момент, специалисты службы безопасности нефтяных компаний пытаются разгадать, кто именно стоит за таинственным появлением листовок.

Позже в телефонном разговоре с журналистом одного из изданий, Левченко подтвердил, что на самом деле посещал месторождения, но отказался раскрывать детали.

Напомним, в выборах губернатора Тюменской области также участвуют еще три кандидата: Александр Моор от «Единой России», Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и Денис Садовников от ЛДПР.

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