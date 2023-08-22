Дмитрий Тарасов снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Тюмени

Снятие кандидатуры Тарасова делает основными претендентами на мандат в округе №16 Алексея Чиркова от ЛДПР и Рудика Манукяна от «Новых людей». Накануне, самовыдвиженец Владимир Осейчук был снят с выборов в этом округе из-за недействительных подписей, сданных им в избирком.