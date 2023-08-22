nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Дмитрий Тарасов снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Тюмени

Дмитрий Тарасов снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Тюмени

22 августа 2023, 14:09
Фото: 1MI
Об этом кандидат от партии «Единая Россия» сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Региональное отделение партии ЕР подтвердило его решение.

«Сегодня я принял не простое решение — снять свою кандидатуру с выборов по 16 избирательному округу. Совмещать непосредственно работу с детьми и предвыборную деятельность невозможно. В данный момент для себя я выбрал работу с детьми», — написал Тарасов, руководитель детского технопарка «Кванториум» в Тюмени.

Тарасов также отметил, что в ближайшее время полетит в Южно-Сахалинск на стратегическую сессию для руководителей технопарков, где будут поставлены новые задачи в рамках нацпроекта «Образование».

Снятие кандидатуры Тарасова делает основными претендентами на мандат в округе №16 Алексея Чиркова от ЛДПР и Рудика Манукяна от «Новых людей». Накануне, самовыдвиженец Владимир Осейчук был снят с выборов в этом округе из-за недействительных подписей, сданных им в избирком.

Читайте также:
В день выборов тюменцы смогут выиграть квартиры и машиныГубернатору Тюменской области Моору пожертвовали 47 млн рублей на предстоящие выборыТюмень вошла топ-15 рейтинга «Город России. Национальный выбор»
#Видео#Выборы#ЛДПР#Выборы в гордуму#Алексей Каримов#Дмитрий Тарасов#Детский технопарк#Кванториум#Стратегическая сессия#Рудик Манукян#Алексей Чирков#Гордума Тюмени
Подпишитесь
Ученые нашли решение для обмелевшей Туры: властям не понравится
Сегодня, 03:00
Тюменские таксисты массово уходят в «бомбилы»
Сегодня, 05:08
10 казахов из Тюменской области погибли в СВО
Сегодня, 10:11
Тюменских студентов обяжут предоставлять данные в мобилизационный центр
Сегодня, 03:00
Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии
Сегодня, 08:14
Работа, которая убивает: тюменские дети ради денег лезут под колеса машин
Сегодня, 06:47