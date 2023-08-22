Дмитрий Тарасов снял свою кандидатуру с выборов в гордуму Тюмени

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Региональное отделение партии ЕР подтвердило его решение.
«Сегодня я принял не простое решение — снять свою кандидатуру с выборов по 16 избирательному округу. Совмещать непосредственно работу с детьми и предвыборную деятельность невозможно. В данный момент для себя я выбрал работу с детьми», — написал Тарасов, руководитель детского технопарка «Кванториум» в Тюмени.
Тарасов также отметил, что в ближайшее время полетит в Южно-Сахалинск на стратегическую сессию для руководителей технопарков, где будут поставлены новые задачи в рамках нацпроекта «Образование».
Снятие кандидатуры Тарасова делает основными претендентами на мандат в округе №16 Алексея Чиркова от ЛДПР и Рудика Манукяна от «Новых людей». Накануне, самовыдвиженец Владимир Осейчук был снят с выборов в этом округе из-за недействительных подписей, сданных им в избирком.