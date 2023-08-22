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Published Сегодня, 13:11

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Тюменцы смогут платить за комуслуги через соседские мессенджеры

Тюменцы смогут платить за комуслуги через соседские мессенджеры

22 августа 2023, 13:11
Фото: 1MI
Чаты работают на платформе «VK Мессенджер» и интегрированы в приложение «Госуслуги. Дом».

Благодаря этому жильцы смогут не только обсуждать актуальные вопросы, но и подавать заявки в управляющие компании и оплачивать услуги ЖКХ.

Минстрой России считает, что такая инициатива позволит улучшить коммуникацию и взаимодействие между собственниками квартир, а также более оперативно решать бытовые вопросы.

Функционал чатов будет включать проведение опросов, участие в общедомовом собрании в режиме онлайн, передачу показаний счетчиков и информацию о сроках проведения капитального ремонта.

Важно отметить, что в государственные соседские чаты будут включены только проверенные собственники квартир, и в настоящее время работа над доработкой приложения продолжается.

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#Тюменцы#Коммунальные услуги#Госуслуги#Жилищно-коммунальные услуги#Алексей Каримов#VK Мессенджер#Минстрой России
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