Тюменцы смогут платить за комуслуги через соседские мессенджеры

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Благодаря этому жильцы смогут не только обсуждать актуальные вопросы, но и подавать заявки в управляющие компании и оплачивать услуги ЖКХ.
Минстрой России считает, что такая инициатива позволит улучшить коммуникацию и взаимодействие между собственниками квартир, а также более оперативно решать бытовые вопросы.
Функционал чатов будет включать проведение опросов, участие в общедомовом собрании в режиме онлайн, передачу показаний счетчиков и информацию о сроках проведения капитального ремонта.
Важно отметить, что в государственные соседские чаты будут включены только проверенные собственники квартир, и в настоящее время работа над доработкой приложения продолжается.