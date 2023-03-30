В Тюмени неплательщики за коммунальные услуги попались в капкан: скрыться не удастся

Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ скорректировал статьи ГПК РФ. Теперь в Кодексе прописано (п. 3 ч. 2 ст. 131), что если истцу по иску о взыскании задолженности неизвестны фамилия и имя, другие данные ответчика, то в исковом заявлении можно это указать. Тогда информацию о должнике суд запросит в ФПСС, налоговых органах, МВД или в Росреестре.