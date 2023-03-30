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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:56

В Тюмени неплательщики за коммунальные услуги попались в капкан: скрыться не удастся

30 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Тюмени неплательщики за коммунальные услуги попались в капкан: скрыться не удастся

Решилась, пожалуй, одна из самых наболевших проблем ресурсоснабжающих и коммунальных компаний — закон позволяет им установить персональные данные физических лиц, которые пользуются их услугами, но скрываются от платежей.
Сюжет
Тюмень

Отсутствие данных неплательщиков, теперь не позволит им избежать судебных исков о возмещении платы за ресурсы и услуги.

Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ скорректировал статьи ГПК РФ. Теперь в Кодексе прописано (п. 3 ч. 2 ст. 131), что если истцу по иску о взыскании задолженности неизвестны фамилия и имя, другие данные ответчика, то в исковом заявлении можно это указать. Тогда информацию о должнике суд запросит в ФПСС, налоговых органах, МВД или в Росреестре.

Новая норма касается случаев взыскания долгов по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капремонт и энергетических ресурсов.

Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что бизнес не должен работать в убыток.

«Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — это, прежде всего, представители бизнеса. Да, качественное оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО — это их работа, однако делать ее себе в убыток они не должны. Но именно так и происходит, когда собственники недвижимости уклоняются от оплаты оказанной услуги», — сказал он.

Он также отметил, что на сегодняшний день в нашей стране нет бесплатного механизма получения информации (в том числе о количестве проживающих человек), необходимой для выставления счетов и взыскания задолженности за коммунальную услугу, а изменения в Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ еще больше усложнили проблему.

С 1 марта региональные операторы не могут получать данные о площади и собственниках помещений напрямую из Росреестра. Для этого необходимо направлять запросы через нотариуса, что, по оценкам Ассоциации «Чистая страна», в среднем увеличивает их стоимость почти в 70 раз (с 2-7 до 450 рублей).

«Очевидно, что процедура взыскания задолженности должна быть значительно проще. И изменения ГПК РФ нацелены как раз на это. Думаю, очень скоро мы сможем оценить результаты нововведений», — отметил Руслан Губайдуллин.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области на 1 марта 2023 года просроченная дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составляла 16 миллиардов 51 миллион рублей. При этом, юридические лица задолжали 2,8 млрд, а свердловчане — 13 миллиардов 214 миллионов.

Сотни исковых заявлений в отношении неплательщиков коммунальных услуг находятся в судах. Теперь их количество возрастет.

 

#Общество#Тюмень
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