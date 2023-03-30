В Тюмени неплательщики за коммунальные услуги попались в капкан: скрыться не удастся

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Отсутствие данных неплательщиков, теперь не позволит им избежать судебных исков о возмещении платы за ресурсы и услуги.
Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ скорректировал статьи ГПК РФ. Теперь в Кодексе прописано (п. 3 ч. 2 ст. 131), что если истцу по иску о взыскании задолженности неизвестны фамилия и имя, другие данные ответчика, то в исковом заявлении можно это указать. Тогда информацию о должнике суд запросит в ФПСС, налоговых органах, МВД или в Росреестре.
Новая норма касается случаев взыскания долгов по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капремонт и энергетических ресурсов.
Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что бизнес не должен работать в убыток.
«Регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — это, прежде всего, представители бизнеса. Да, качественное оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО — это их работа, однако делать ее себе в убыток они не должны. Но именно так и происходит, когда собственники недвижимости уклоняются от оплаты оказанной услуги», — сказал он.
Он также отметил, что на сегодняшний день в нашей стране нет бесплатного механизма получения информации (в том числе о количестве проживающих человек), необходимой для выставления счетов и взыскания задолженности за коммунальную услугу, а изменения в Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ еще больше усложнили проблему.
С 1 марта региональные операторы не могут получать данные о площади и собственниках помещений напрямую из Росреестра. Для этого необходимо направлять запросы через нотариуса, что, по оценкам Ассоциации «Чистая страна», в среднем увеличивает их стоимость почти в 70 раз (с 2-7 до 450 рублей).
«Очевидно, что процедура взыскания задолженности должна быть значительно проще. И изменения ГПК РФ нацелены как раз на это. Думаю, очень скоро мы сможем оценить результаты нововведений», — отметил Руслан Губайдуллин.
По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области на 1 марта 2023 года просроченная дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составляла 16 миллиардов 51 миллион рублей. При этом, юридические лица задолжали 2,8 млрд, а свердловчане — 13 миллиардов 214 миллионов.
Сотни исковых заявлений в отношении неплательщиков коммунальных услуг находятся в судах. Теперь их количество возрастет.