Тюменцам объяснили, почему за май пришли такие большие счета за отопление

В этом году в Тюмени отопительный период закончился 3 мая. Такое решение было принято органом местного самоуправления, когда среднесуточная температура наружного воздуха установилась выше 8° С и наблюдалась в течение 5 и более дней подряд. В 2022 году отопительный период закончился 5 мая, в 2021 — 30 апреля, в 2020 — 6 мая, в 2019 — 7 мая. Тем не менее в период с сентября по май включительно плата за отопление для собственников домов, не оборудованных прибором учета, одинаковая и не зависит от даты начала и конца отопительного периода.