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Тюменцам объяснили, почему за май пришли такие большие счета за отопление

2 июня 2023, 05:04
Фото: УСТЭК

Тюменцам объяснили, почему за май пришли такие большие счета за отопление

Отопительный сезон закончился в начале месяца, а заплатить пришлось за целый? УСТЭК разъяснила порядок начисления суммы за отопление в мае.
Сюжет
Тюмень

Расчет платы за отопление производится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или по нормативу потребления коммунальной услуги. Согласно распоряжению департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, при начислении по нормативу плата за отопление распределяется равными долями на 9 календарных месяцев.

В этом году в Тюмени отопительный период закончился 3 мая. Такое решение было принято органом местного самоуправления, когда среднесуточная температура наружного воздуха установилась выше 8° С и наблюдалась в течение 5 и более дней подряд. В 2022 году отопительный период закончился 5 мая, в 2021 — 30 апреля, в 2020 — 6 мая, в 2019 — 7 мая. Тем не менее в период с сентября по май включительно плата за отопление для собственников домов, не оборудованных прибором учета, одинаковая и не зависит от даты начала и конца отопительного периода.

Фото: УСТЭК

Порядок начисления платы за отопление в домах, оборудованных введенными в эксплуатацию общедомовыми приборами учета тепловой энергии, другой. Он напрямую зависит от температуры наружного воздуха и, соответственно, объема потребления тепловой энергии для предоставления коммунальной услуги по отоплению: чем теплее на улице, тем меньше потребление.

«Собственникам и пользователям помещений, чьи многоквартирные дома не оборудованы прибором учета, начисление платы за отопление за май 2023 года будет произведено по нормативу потребления за полный месяц. Период с 20 числа предыдущего по 19 число текущего месяца является расчетным для домов, оборудованных приборами учета. Обращаем внимание, что в квитанции за май будет отображена плата за отопление за период, предшествующий дате конца отопительного периода», — пояснила начальник управления сбыта УСТЭК Оксана Смыкова.

На сегодняшний день сумма задолженности населения за коммунальные услуги составляет более 1 млрд. рублей. Напомним, что УСТЭК реализует Инвестиционную программу по модернизации и обновлению теплосетевых объектов. Чтобы подготовить теплосетевой комплекс к зиме, УСТЭК в летний период проводит капитальные ремонты и реконструкции на теплосетях в том числе за счет собственных средств. Своевременная оплата потребленных ресурсов дает возможность УСТЭК выполнять ремонтную программу в полном объеме. Поэтому УСТЭК призывает потребителей своевременно рассчитываться за потребленные энергоресурсы — не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

#Общество#Новости тюмени#ЖКХ#Отопительный сезон#УСТЭК#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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