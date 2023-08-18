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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

За предсказание будущего тюменцы готовы выложить 40 тысяч рублей

За предсказание будущего тюменцы готовы выложить 40 тысяч рублей

18 августа 2023, 11:42
Фото: 1MI
Известный таролог Марина Азнаева рассказала, чем интересуются тюменцы.

По ее словам, сейчас люди больше заинтересованы в своем личностном и духовном развитии и обращаются к картам Таро, астрологии и нумерологии для расшифровки себя.

Раньше интересовались прежде всего любовью и другими сферами, но сейчас популярными стали диагностика и расклады, которые стоят от трех тысяч рублей, но можно заплатить и до 30-40 тысяч рублей за более подробную информацию.

А сколько вы готовы выложить рублей, чтобы узнать свое будущее?

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#Астрология#Нумерология#Таро#Расклады#Диагностика#Будущее#Алексей Каримов#Тюменцы#Карты
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