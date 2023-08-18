За предсказание будущего тюменцы готовы выложить 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По ее словам, сейчас люди больше заинтересованы в своем личностном и духовном развитии и обращаются к картам Таро, астрологии и нумерологии для расшифровки себя.
Раньше интересовались прежде всего любовью и другими сферами, но сейчас популярными стали диагностика и расклады, которые стоят от трех тысяч рублей, но можно заплатить и до 30-40 тысяч рублей за более подробную информацию.
А сколько вы готовы выложить рублей, чтобы узнать свое будущее?