«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам

Таким образом, гадание на Таро может оказаться элементарным анализом личности, который также проводит психолог на приеме. Однако польза в вере тоже есть, испокон веков вера в мистику и эзотерику сопровождала людей и лишь незначительно видоизменялась. Эта вера некоторым необходима для преодоления трудностей и если это, действительно, работает, то можно сказать, что тарологи даже помогают обществу. Однако полностью полагаться на них не стоит. В случае тяжелого кризиса лучше все же обратиться к специалисту с «земным» образованием.