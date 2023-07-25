«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Таролог Анастасия Рудакова убеждена, что ее карты могут предсказывать будущее и в тяжелые времена подсветить ее клиентам правильный пусть.
«Это не все могут понять, но наше с вами подсознание является частью информационного поля, где уже содержится информация о прошлом, будущем и настоящем. Любой опытный таролог умеет работать с подсознанием и этим полем, а расшифровать информацию оттуда и помогают карты», — объясняет Анастасия.
Несмотря на то, что у карты в колоде есть заранее описанное значение, но оно поддается интерпретации гадающего. Задача таролога — понять символы заложенные в картах и значение их сочетания.
«Например, смотрите, вам выпала карта Сила. Прямое ее значение говорит о том, что вы человек духовно независимый, решительный и полностью в себе уверены. Однако для вас значения будет немного иное, я полагаю, что совсем недавно вы смогли обрести силы и справится с тем, что мешало вам долго время. Это и дало вам эти силы», — говорит таролог.
Также, по словам женщины, при гадании клиент должен правильно сформулировать запрос, порою с этим приходится помогать и самому гадающему.
«Например, на прошлой карте, как я подозреваю, вы не хотели узнать о том, какая вы в целом, вы желали понять свое нынешнее ощущение и его причины. Причем ответ был уже у вас в подсознании, я лишь вытащила его и показала вам», — говорит таролог Анастасия.
Правильно она предсказала или нет, сказать сложно. Кажется, что такой исход гадания подходит каждому человеку, ведь жизнь состоит из преодоления трудностей. Часто это бывают финансовые трудности, которые при частом обращении к тарологу могут возникнуть — один расклад может стоить от 500 до 5000 рублей.
Скептики, которые считают тарологов шарлатанами и инфоцыганами, убеждены, что эти люди просто подкованы в вопросе психологии и попросту пытаются подобрать «расклад», проанализировав человека, сидящего перед ними.
«Нельзя сказать, что вера в гадания это плохо или хорошо. Дело в том, что наш мозг любит конкретику и определенность, ибо стремится к экономии усилий. Когда нам говорят, что впереди все будет хорошо и проблемы решатся, то это действует на человека успокаивающе и помогает ему легче преодолеть трудности», — говорит психолог Петр Зосимов.
Он также отмечает, что вера в паранормальное и мифическое дает человеку объяснения явлений, которые ему непонятны, что также положительно сказывается на психике.
«Безусловно, тарологи — это хорошие психологи. На самом деле из короткой беседы с человеком, который уже пришел за помощью к тарологу или психологу, уже можно понять, что его на самом деле беспокоит. Вдобавок мы можем опираться на классические паттерны поведения человека в определенном возрасте, внешние проявления беспокойств или других сильных переживаний», — говорит эксперт.
Так он подчеркнул, что при гадании для девушки 20-30 лет, у которой нет обручального кольца, а на заставке телефона стоит грустна картинка, можно сделать вывод, что у нее есть беспокойства на любовном фронте и гадалка спокойно может сказать, что ее принц впереди и все у нее будет отлично.
Удивительно, но упрек в том, что Анастасия Рудакова лишь хороший психолог, ничуть не задел таролога. Она не отрицает то, что базовые знания психологии помогают ей в работе.
«Я, как и психолог, работаю с подсознанием. Это вполне естественно. Но гадания на Таро намного глубже, чем вам кажется. Я могу рассказать вам о вашем прошлом, о настоящем и о будущем в весьма подробных деталях», — уверяет таролог.
«Наш город» решился провести эксперимент и мы попросили таролога рассказать о прошлом и будущем нашего корреспондента. Это девушка 25 лет, не замужем, детей нет. На гадании выпала Семерка Кубков, Маг и Двойка Пентаклей.
По мнению Рудаковой, эти карты говорят о том, что в прошлом человеку пришлось столкнуться с эмоциональной болью, разочарованием и потерей. В настоящем девушка обладает силой и контролем над своей жизнью. А в будущем ее ждет финансовый успех и стабильность. Психолога это гадание не впечатлило.
«Любая девушка средних лет уже сталкивалась с болью и потерей. По тому, как вы ведете интервью видно, что вы уверена в себе. А пожелание на будущее — это анализ вашей работы и попросту доброе пожелание», — комментирует расклад психолог.
Таким образом, гадание на Таро может оказаться элементарным анализом личности, который также проводит психолог на приеме. Однако польза в вере тоже есть, испокон веков вера в мистику и эзотерику сопровождала людей и лишь незначительно видоизменялась. Эта вера некоторым необходима для преодоления трудностей и если это, действительно, работает, то можно сказать, что тарологи даже помогают обществу. Однако полностью полагаться на них не стоит. В случае тяжелого кризиса лучше все же обратиться к специалисту с «земным» образованием.