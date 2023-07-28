Кровавый шар: тюменцы делятся фотографиями Суперлуны

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями огромной кровавой Луны, пока еще неполной. Через несколько дней, в ночь с 1 на 2 августа, при условии ясной погоды горожане смогут наблюдать очередное Суперлуние. Но уже сегодня единственный спутник Земли «окрасился» в красный цвет и увеличился в размерах.