Кровавый шар: тюменцы делятся фотографиями Суперлуны

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями огромной кровавой Луны, пока еще неполной. Через несколько дней, в ночь с 1 на 2 августа, при условии ясной погоды горожане смогут наблюдать очередное Суперлуние. Но уже сегодня единственный спутник Земли «окрасился» в красный цвет и увеличился в размерах.
По словам астрономов, Суперлуние является самым «большим» полнолунием из всех, так как в это время размер лунного диска превышает обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возрастает на 30%.
В ночь с 1 на 2 августа пик полнолуния жители Тюмени смогут увидеть в 21:40, если небо не будет затянуто тучами. Следующие Суперлуния ожидают горожан 31 августа и 29 сентября.
Ранее «Наш Город» писал, что с 24 июля в ретроградное положение на 40 дней ушла планета Венера. Она там пробудет до 4 сентября. По словам астрологов, из-за движения планеты в противоположном направлении, категорически запрещено жениться/выходить замуж, заниматься сменой имиджа, проводить пластические операции, начинать новые проекты.