У инвалида из Тюмени мать отобрала квартиру

Однако женщина использовала свою власть над сыном, чтобы получить недвижимость, вводя его в заблуждение относительно характера и последствий сделки. Более того, в связи со своим состоянием здоровья, сын не осознавал негативных действий, совершаемых против него, — следует из заявления прокуратуры.