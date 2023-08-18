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У инвалида из Тюмени мать отобрала квартиру

У инвалида из Тюмени мать отобрала квартиру

18 августа 2023, 07:52
Фото: unsplash.com
Сын не осознавал негативных действий, совершаемых против него

Жительница Тюмени, зная о беспомощности своего сына, умышленно завладела его квартирой.

По данным следствия, в феврале 2020 года был заключен договор дарения квартиры между матерью и ее сыном.

Однако женщина использовала свою власть над сыном, чтобы получить недвижимость, вводя его в заблуждение относительно характера и последствий сделки. Более того, в связи со своим состоянием здоровья, сын не осознавал негативных действий, совершаемых против него, — следует из заявления прокуратуры.

Суд признал сделку недействительной. Мать не согласилась с этим решением и подала апелляцию.

На данный момент решение суда остается без изменений.

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