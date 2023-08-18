У инвалида из Тюмени мать отобрала квартиру

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Жительница Тюмени, зная о беспомощности своего сына, умышленно завладела его квартирой.
По данным следствия, в феврале 2020 года был заключен договор дарения квартиры между матерью и ее сыном.
Однако женщина использовала свою власть над сыном, чтобы получить недвижимость, вводя его в заблуждение относительно характера и последствий сделки. Более того, в связи со своим состоянием здоровья, сын не осознавал негативных действий, совершаемых против него, — следует из заявления прокуратуры.
Суд признал сделку недействительной. Мать не согласилась с этим решением и подала апелляцию.
На данный момент решение суда остается без изменений.