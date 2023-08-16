Ловушка для инвалида: в Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законной разметке

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Зато у них появились первые варианты развития событий и даже подозреваемые. Спойлер: виноваты все, кроме чиновников.
Бесплатные парковочные места для инвалидов, которыми так гордятся тюменские власти, оказались не такими уж и бесплатными. В этом убедился местный житель Алексей Кузнецов. Мужчина является инвалидом I группы, поэтому припарковал свой автомобиль на соответствующей дорожной разметке по улице Орджоникидзе. Машина имеет соответствующий знак и внесена в реестр ФСС.
Вскоре ему «прилетел» существенный штраф в размере 2,5 тысяч рублей за неоплаченную парковку. Парадокс, не правда ли? Вот — положенное бесплатное место, а вот — штраф.
Как пояснил «Нашему городу» Алексей Кузнецов, чиновники устроили настоящий произвол.
«Я написал жалобу в Управу Центрального административного округа города Тюмени. Они меня клятвенно заверяли, что были подобные инциденты, и такие обжалования всегда проходят через суд. Они сочувственно, как мне показалось, покивали мне, помогли отправить жалобу, а потом я узнал, что суд принял решение, что управа имела право на это решение, потому что место не внесено на карту», — рассказал Алексей Кузнецов.
По словам собеседника, для него 2,5 тысячи существенные деньги, но раз, он проиграл суд, то придется платить штраф. Иначе, инвалиду светит 15 суток за «доступную» парковку.
Мужчина недоумевает: разметка есть, но почему-то в базе данных управы Центрального административного округа место не числится.
Вопросов — много: как водитель должен был понять, что место платное? Кто распорядился нарисовать разметку и чем руководствовался, когда давал указание? И самое актуальное — сколько еще таких «бесплатных» мест в Тюмени?
Через соцсети инвалид попытался привлечь внимание к проблеме. На его историю откликнулись горожане, предположив, что кто-то на этом может неплохо заработать.
«Интересная афера. Приехал инвалид, увидел разметку, встал…а потом штраф. Потому что 117 раз не перепроверил все реестры мира сего. Все для людей», — написала Виталия Щ.
Тюменец оказался не из робкого десятка и решил идти на чиновников тараном. Он начал размещать информацию об инциденте под постами губернатора Александра Моора и главы города Руслана Кухарука. Мэрия среагировала дважды: в первый раз сообщив, что они ничем помочь не могут, поскольку «разметка применяется лишь для дублирования знака 8.17 „Инвалиды“», и заверив, что до конца августа 2023 года соответствующий знак будет установлен.
«Сегодня сотрудники управы ЦАО, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, МКУ „Тюменьгортранс“ провели осмотр платной парковки по ул. Орджоникидзе. Знак 8.17, говорящий о наличии места парковки для инвалидов, отсутствует. Принято решение до конца месяца установить знак 8.17 и внести изменения в проект организации дорожного движения в части определения мест на парковке для инвалидов», — прокомментировали в администрации города Тюмени.
При этом, не ответили, как быть инвалиду, права которого нарушены; если все же знак предполагался, возможно, кто-то про него забыл и теперь не понесет никакой ответственности; внесут ли место в реестр бесплатного доступа после установки знака 8.17 «Инвалиды».
«Наш город» связался с представителями управы ЦАО, которые выписали тот самый штраф.
«У нас в неделю приходит от оператора парковки 1,2 тысячи фотоматериалов. Мы не ведем статистику, сколько людей получили штрафы на этом или ином участке. На память, конкретно с этого места, это первое такое дело, чтобы оштрафовали инвалида за парковку на месте для инвалидов», — заявили «Нашему городу» управе ЦАО.
Также пояснили, что для них дорожный знак в приоритете, поэтому, если знака нет, то в любом случае будет штраф. При этом, на вопрос, почему не возникло вопросов у самих специалистов управы ЦАО в отсутствии знака, пояснили, что разметками и знаками они не занимаются: «это не наша компетенция».
О том, что знак могли украсть сначала предположил начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Антон Иванькович.
«Люди у нас бывают не совсем законопослушные, разворачивают и ломают знаки. Если знак был и утерян, его восстановят. Люди пытаются уйти от ответственности. Помимо того, что они нарушают правила, они портят муниципальное имущество. По этим людям проводим работу, мы подаем в розыск, находим и взыскиваем с них штрафы», — пояснил Антон Иванькович.
На вопрос был ли там знак, оперативно ответить не смог: «не готов дать конкретных пояснений по этому случаю. Сейчас надо вникнуть».
В пресс-службе администрации города пояснили, что главой города Русланом Кухаруком было дано поручение разобраться в данной ситуации по защите прав инвалида. Также добавили, что пока инвалид не оплатил штраф.
На вопрос: как получилось, что разметка оказалась без знака, пояснили, что причин может быть несколько.
«Первая — знак могли снести, убрать, сломать. Вторая, знак мог нарисовать владелец кафе, который должен был обеспечить место [для парковки инвалидов] по нормативам. В нашем случае ситуация непонятная: откуда появился дорожный знак. Поскольку, когда дорожники делают разметку, все знаки обозначены. Поэтому сейчас разбираемся в ситуации», — пояснили в пресс-службе.
В разговоре с Муксун.fm представитель тюменской компании по защите прав автовладельцев «Автоюрист», пояснил, что такие случаи в городе не редкость, однако автовладельцы предпочитают оплатить штраф в 2,5 тысячи, чем нанимать адвокатов и идти в суд.
«В любом случае нужно обжаловать решение со ссылкой на пункт 1.3 правил дорожного движения, где сказано, что водитель должен соблюдать правила знаков и разметки, которые ему предназначены. Отсутствие знака не отменяет наличие разметки в данной ситуации. Единственное, надо смотреть, какие знаки еще были. Если есть знак, что это платная парковка, тогда у дорожного знака нет приоритета», — сообщили в компании «Автоюрист».
Сейчас юристы советуют оплатить штраф, чтобы потом инвалид, если захочет, мог спокойно подать жалобу, обратиться в суд и взыскать компенсацию. Если не оплатит, а решит сначала разбираться, то дело передадут приставам и это только усложнит ситуацию. «Наш город» продолжит следить за развитием ситуации.