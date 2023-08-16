Ловушка для инвалида: в Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законной разметке

Также пояснили, что для них дорожный знак в приоритете, поэтому, если знака нет, то в любом случае будет штраф. При этом, на вопрос, почему не возникло вопросов у самих специалистов управы ЦАО в отсутствии знака, пояснили, что разметками и знаками они не занимаются: «это не наша компетенция».