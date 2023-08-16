nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Место на парковке обернулось штрафом для инвалида из Тюмени.

Ловушка для инвалида: в Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законной разметке

16 августа 2023, 09:50
Фото: 1MI
Место на парковке обернулось штрафом для инвалида из Тюмени.

В Тюмени инвалида оштрафовали за парковку на законном месте

В Тюмени история с инвалидом, который получил штраф за парковку на месте для инвалидов, приобрела неожиданный поворот. Городские власти разбираются в ситуации, однако до сих пор нет внятных ответов: был ли знак, почему место оказалось не в реестре парковок и сколько таких «ловушек» для инвалидов.
Сюжет
Тюмень

Зато у них появились первые варианты развития событий и даже подозреваемые. Спойлер: виноваты все, кроме чиновников.

Когда безбарьерная среда оказалась «засадой»

Бесплатные парковочные места для инвалидов, которыми так гордятся тюменские власти, оказались не такими уж и бесплатными. В этом убедился местный житель Алексей Кузнецов. Мужчина является инвалидом I группы, поэтому припарковал свой автомобиль на соответствующей дорожной разметке по улице Орджоникидзе. Машина имеет соответствующий знак и внесена в реестр ФСС.

Вскоре ему «прилетел» существенный штраф в размере 2,5 тысяч рублей за неоплаченную парковку. Парадокс, не правда ли? Вот — положенное бесплатное место, а вот — штраф.

Фото: Алексей Кузнецов

Как пояснил «Нашему городу» Алексей Кузнецов, чиновники устроили настоящий произвол.

«Я написал жалобу в Управу Центрального административного округа города Тюмени. Они меня клятвенно заверяли, что были подобные инциденты, и такие обжалования всегда проходят через суд. Они сочувственно, как мне показалось, покивали мне, помогли отправить жалобу, а потом я узнал, что суд принял решение, что управа имела право на это решение, потому что место не внесено на карту», — рассказал Алексей Кузнецов.

По словам собеседника, для него 2,5 тысячи существенные деньги, но раз, он проиграл суд, то придется платить штраф. Иначе, инвалиду светит 15 суток за «доступную» парковку.

Фото: Алексей Кузнецов

Мужчина недоумевает: разметка есть, но почему-то в базе данных управы Центрального административного округа место не числится.

Вопросов — много: как водитель должен был понять, что место платное? Кто распорядился нарисовать разметку и чем руководствовался, когда давал указание? И самое актуальное — сколько еще таких «бесплатных» мест в Тюмени?

Через соцсети инвалид попытался привлечь внимание к проблеме. На его историю откликнулись горожане, предположив, что кто-то на этом может неплохо заработать.

«Интересная афера. Приехал инвалид, увидел разметку, встал…а потом штраф. Потому что 117 раз не перепроверил все реестры мира сего. Все для людей», — написала Виталия Щ.

«Нарисовали — разрешите ставить. Не хотите разрешать — не рисуйте»

Тюменец оказался не из робкого десятка и решил идти на чиновников тараном. Он начал размещать информацию об инциденте под постами губернатора Александра Моора и главы города Руслана Кухарука. Мэрия среагировала дважды: в первый раз сообщив, что они ничем помочь не могут, поскольку «разметка применяется лишь для дублирования знака 8.17 „Инвалиды“», и заверив, что до конца августа 2023 года соответствующий знак будет установлен.

«Сегодня сотрудники управы ЦАО, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, МКУ „Тюменьгортранс“ провели осмотр платной парковки по ул. Орджоникидзе. Знак 8.17, говорящий о наличии места парковки для инвалидов, отсутствует. Принято решение до конца месяца установить знак 8.17 и внести изменения в проект организации дорожного движения в части определения мест на парковке для инвалидов», — прокомментировали в администрации города Тюмени.

При этом, не ответили, как быть инвалиду, права которого нарушены; если все же знак предполагался, возможно, кто-то про него забыл и теперь не понесет никакой ответственности; внесут ли место в реестр бесплатного доступа после установки знака 8.17 «Инвалиды».

В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру
Узнать подробнее

Инцидент с инвалидом вскрыл проблемы в системе?

«Наш город» связался с представителями управы ЦАО, которые выписали тот самый штраф.

«У нас в неделю приходит от оператора парковки 1,2 тысячи фотоматериалов. Мы не ведем статистику, сколько людей получили штрафы на этом или ином участке. На память, конкретно с этого места, это первое такое дело, чтобы оштрафовали инвалида за парковку на месте для инвалидов», — заявили «Нашему городу» управе ЦАО.

Также пояснили, что для них дорожный знак в приоритете, поэтому, если знака нет, то в любом случае будет штраф. При этом, на вопрос, почему не возникло вопросов у самих специалистов управы ЦАО в отсутствии знака, пояснили, что разметками и знаками они не занимаются: «это не наша компетенция».

В Тюмени построят дорогу, которая соединит два огромных района
Узнать подробнее

Знак парковки для инвалидов мог быть украден?

О том, что знак могли украсть сначала предположил начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Антон Иванькович.

«Люди у нас бывают не совсем законопослушные, разворачивают и ломают знаки. Если знак был и утерян, его восстановят. Люди пытаются уйти от ответственности. Помимо того, что они нарушают правила, они портят муниципальное имущество. По этим людям проводим работу, мы подаем в розыск, находим и взыскиваем с них штрафы», — пояснил Антон Иванькович.

На вопрос был ли там знак, оперативно ответить не смог: «не готов дать конкретных пояснений по этому случаю. Сейчас надо вникнуть».

В пресс-службе администрации города пояснили, что главой города Русланом Кухаруком было дано поручение разобраться в данной ситуации по защите прав инвалида. Также добавили, что пока инвалид не оплатил штраф.

На вопрос: как получилось, что разметка оказалась без знака, пояснили, что причин может быть несколько.

«Первая — знак могли снести, убрать, сломать. Вторая, знак мог нарисовать владелец кафе, который должен был обеспечить место [для парковки инвалидов] по нормативам. В нашем случае ситуация непонятная: откуда появился дорожный знак. Поскольку, когда дорожники делают разметку, все знаки обозначены. Поэтому сейчас разбираемся в ситуации», — пояснили в пресс-службе.

«Отсутствие знака не отменяет наличие разметки». Мнение юристов

В разговоре с Муксун.fm представитель тюменской компании по защите прав автовладельцев «Автоюрист», пояснил, что такие случаи в городе не редкость, однако автовладельцы предпочитают оплатить штраф в 2,5 тысячи, чем нанимать адвокатов и идти в суд.

«В любом случае нужно обжаловать решение со ссылкой на пункт 1.3 правил дорожного движения, где сказано, что водитель должен соблюдать правила знаков и разметки, которые ему предназначены. Отсутствие знака не отменяет наличие разметки в данной ситуации. Единственное, надо смотреть, какие знаки еще были. Если есть знак, что это платная парковка, тогда у дорожного знака нет приоритета», — сообщили в компании «Автоюрист».

Сейчас юристы советуют оплатить штраф, чтобы потом инвалид, если захочет, мог спокойно подать жалобу, обратиться в суд и взыскать компенсацию. Если не оплатит, а решит сначала разбираться, то дело передадут приставам и это только усложнит ситуацию. «Наш город» продолжит следить за развитием ситуации.

Читайте также:
В Тюмени возобновят тестирование на COVID прилетающих из-за границыТюменский репродуктор индейки, который открывал Путин, вышел полную мощностьТюменские врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39
#Виктория Лачугина#Общество#Происшествия#Инвалид#Парковка#Парковка для инвалидов#Автомобиль#Тюмень#Касается каждого
Подпишитесь
Компании тюменской «матрешки» начали борьбу за ресурсы
Сегодня, 11:00
Центр Тюмени атаковали стритрейсеры
Сегодня, 05:29
Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в Тюмени
Сегодня, 10:04
Тюменским сотрудникам «Роснефти» предлагают «стучать» на коллег
Сегодня, 05:50
Как купить квартиру в Тюмени за 10 минут из любой точки мира
Вчера, 10:50