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Крупные пробки в тюменском микрорайоне Европейский закончатся не скоро

Крупные пробки в тюменском микрорайоне Европейский закончатся не скоро

15 августа 2023, 10:35
Фото: 1MI
Здесь строят две новые дороги.

Жители элитного микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках. Всему виной строительство новой трассы. Ожидается, что дорожники завершат работы в 2024 году.

«Из-за перекрытий въезд и выезд в Европейский квартал стали очень неудобными. На повороте после магазина „Лента“ огромные пробки. Часто заторы у пекарни „Булошная“. И стоять приходится каждый день утром и вечером», — сообщила изданию Ура.ру Александра.

Дороги перекрыты в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков.

Власти города сообщили, что перекрытые улиц связано со строительством четырехполосной автодороги от дома №61 по Газовиков. Здесь появятся новые ливнёвки, тротуары, велосипедные дорожки. На улице будут работать автобусные остановки.

Ожидается, что строительство на улице Газовиков (около Муравленко) закончится в ноябре 2024 года.

В летний период в городе проходит ремонтная компания, строители меняют асфальт и городские коммуникации. Ещё одна крупная стройка — возведение развязки на Червишевском тракте, её должны открыть до конца 2023 года. Здесь уже возвели один пролет. В ближайшее время сделают дорогу в обход «Комарово» и «Ожогино».

Против строительства развязки выступали и жители Тюмени поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году. В этом же районе появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей. Ранее сообщалось, что автомобилисты Тюмени жалуются на постоянные затруднения движения транспорта. На Червишевском тракте в вечерний час пик и даже днём фиксируются пробки от 1 до 3 километров.

Крупная пробка образовалась на Объездной дороге в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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