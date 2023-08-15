Крупные пробки в тюменском микрорайоне Европейский закончатся не скоро

Против строительства развязки выступали и жители Тюмени поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году. В этом же районе появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей. Ранее сообщалось, что автомобилисты Тюмени жалуются на постоянные затруднения движения транспорта. На Червишевском тракте в вечерний час пик и даже днём фиксируются пробки от 1 до 3 километров.