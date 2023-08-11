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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Крупная пробка образовалась на Объездной дороге в Тюмени

Крупная пробка образовалась на Объездной дороге в Тюмени

11 августа 2023, 13:16
Движение на выезде из города затруднено.

Затор растянулся от Червишевского тракта до Пермякова. Серьёзные затруднения и на Московском тракте, здесь произошло одно ДТП.

«Lada и Toyota влетели друг в друга», — сообщил подписчик «Нашего города».

На улице Дружбы в вечерний час пик отключился светофор (около Алебашевской). В этом районе подобное происходило уже несколько раз в этом году. Километровая пробка образовалась на улице Холодильной в направлении центра города Тюмени. Здесь продолжается ремонт трассы.

9 августа «Наш город» сообщал, что В областной столице к 18:30 ощущаются серьёзные затруднения на Объездной дороге, Московском тракте и Мельникайте. Пробка в этом районе растянулась на 5 километров, машины стоят на выезде из города.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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