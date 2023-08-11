Крупная пробка образовалась на Объездной дороге в Тюмени

На улице Дружбы в вечерний час пик отключился светофор (около Алебашевской). В этом районе подобное происходило уже несколько раз в этом году. Километровая пробка образовалась на улице Холодильной в направлении центра города Тюмени. Здесь продолжается ремонт трассы.