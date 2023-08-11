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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

Скандального пластического хирурга клиники Persona Nova будут судить в Тюмени

Скандального пластического хирурга клиники Persona Nova будут судить в Тюмени

11 августа 2023, 04:28
Фото: 1MI
Мошенница обманула пациентов на 7 млн рублей.

В Тюмени будут судить курганского скандального пластического хирурга клиники Persona Nova Марину Ермакову. Согласно системе ГАС «Правосудие» дело курганской подозреваемой перенесли в областную столицу.

В деле указано, что Ермакову судят по статьям «Мошенничество, совершенное лицом в крупном размере — 45 эпизодов» и «Хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения».

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Оказалось, что директор клиники пластической хирургии несколько лет собирала деньги с клиентов, обещая им дорогостоящие услуги. Ее жертвами стали не только жители Кургана, но и жители других регионов, в том числе и тюменцы.

Мошеннице удалось войти в доверие к доверчивым пациентам. По версии следствия их оказалось более 120 человек. Наивные пациенты, мечтающие о красивых телах, переводили директору известной клиники деньги, однако услуги так и не получали. Ущерб составил более 7 миллионов рублей.

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Ранее порталу «Nashgorod.ru» хирург Блинова рассказала о самых популярных пластических операциях, которые делают россияне, в том числе и тюменцы. Чаще всего пациенты предпочитают делать ринопластику, блефаропластику, отопластику, эстетическую подтяжку лица и липофиллинг.

А еще мы сообщали об уникальной операции по пересадке кожи, которую провели тюменские врачи. Медработники помогли пациенту с травмой кисти. Мужчина жаловался на незаживающую рану.

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