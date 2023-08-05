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В Тюмени врачи впервые провели уникальную операцию по пересадке кожи

5 августа 2023, 08:18
Фото: Департамент здравоохранения ТО
В настоящее время пациент проходит реабилитацию.
Сюжет
Тюмень

Уникальную пластическую операцию по пересадке кожи провели тюменские хирурги для мужчины с травмой правой кисти. Тюменец обратился к медикам с жалобами на незаживающую рану.

Врачи выполнили первую в регионе операцию с использованием лучевого кровоснабжаемого лоскута.

«Суть ее заключается в выделении кожно-фасциального лоскута предплечья на лучевой артерии и переносе на место дефекта, сохраняя его кровоснабжение», — пояснил руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ № 2 Владимир Малишевский.

В настоящее время пациент проходит реабилитацию.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли, пострадавшего от ожогов чистотелом дачника. Мужчина косил траву на своем участке и сок ядовитого растения попал на его лицо и в ротовую полость.

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