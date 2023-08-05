В Тюмени врачи впервые провели уникальную операцию по пересадке кожи

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Уникальную пластическую операцию по пересадке кожи провели тюменские хирурги для мужчины с травмой правой кисти. Тюменец обратился к медикам с жалобами на незаживающую рану.
Врачи выполнили первую в регионе операцию с использованием лучевого кровоснабжаемого лоскута.
«Суть ее заключается в выделении кожно-фасциального лоскута предплечья на лучевой артерии и переносе на место дефекта, сохраняя его кровоснабжение», — пояснил руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ № 2 Владимир Малишевский.
В настоящее время пациент проходит реабилитацию.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли, пострадавшего от ожогов чистотелом дачника. Мужчина косил траву на своем участке и сок ядовитого растения попал на его лицо и в ротовую полость.