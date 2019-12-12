ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов

Программа была представлена генеральным директором ИПХиК Юрием Грибом на VIII Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который проходил с 5 по 7 декабря на базе Технопарка «Сколково». В рамках конгресса состоялся исторический съезд Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), на котором были определены инновационные пути развития отрасли.