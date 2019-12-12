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ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов

12 декабря 2019, 09:33
Фото: pixabay.com
Страховой Дом ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов, разработанную совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК) специально для членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).
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Тюмень

Программа была представлена генеральным директором ИПХиК Юрием Грибом на VIII Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который проходил с 5 по 7 декабря на базе Технопарка «Сколково». В рамках конгресса состоялся исторический съезд Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), на котором были определены инновационные пути развития отрасли.

Председатель конгресса Наталья Мантурова отметила актуальность, своевременность программы и значение наличия страховой защиты для цивилизованного развития пластической хирургии в РФ.

Cтраховой Дом ВСК входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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