Тюменец со шрамами на лице после ДТП отсудил деньги на пластическую операцию

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Авария произошла 4 февраля 2022 года на улице Алебашевской. Руслан М. на «Шкоде» нарушил правила дорожного движения, и его автомобиль врезался в машину «Деу Нексия» Валерия. Руслана признали виновным в ДТП и оштрафовали на 5 тысяч рублей.
«Водитель „Нексии“ в результате столкновения ударился головой о лобовое стекло. С глубокими ранами его госпитализировали. Там же Валерию вытащили из кожи осколки битого стекла, зашили 15-сантиметровую рану от правого глаза до нижней части щеки. Он стал плохо слышать», — объяснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
По словам пострадавшего, у него до сих пор немеет щека, нарушена симметрия лица, а шрам нарушает эстетику внешности. Он просил суд взыскать 500 тысяч рублей на дорогостоящую пластическую операцию.
Но суд удовлетворил иск Валерия только частично, и взыскал в качестве моральной компенсации с Руслана 200 тысяч рублей.
Сам же виновник ДТП подметил, что тюменец не получил бы таких травм, если бы пристегивался ремнем безопасности.
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