Тюменец со шрамами на лице после ДТП отсудил деньги на пластическую операцию

Пострадавший в ДТП тюменец взыскал с виновника 200 тысяч рублей на операцию

Валерий Г. попал в аварию и получил раны на лице, что подпортило его внешность. Мужчина через суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, чтобы потратить их на пластику лица.

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