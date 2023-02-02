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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Тюменец со шрамами на лице после ДТП отсудил деньги на пластическую операцию

2 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI

Пострадавший в ДТП тюменец взыскал с виновника 200 тысяч рублей на операцию

Валерий Г. попал в аварию и получил раны на лице, что подпортило его внешность. Мужчина через суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, чтобы потратить их на пластику лица.
Сюжет
Тюмень

Авария произошла 4 февраля 2022 года на улице Алебашевской. Руслан М. на «Шкоде» нарушил правила дорожного движения, и его автомобиль врезался в машину «Деу Нексия» Валерия. Руслана признали виновным в ДТП и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

«Водитель „Нексии“ в результате столкновения ударился головой о лобовое стекло. С глубокими ранами его госпитализировали. Там же Валерию вытащили из кожи осколки битого стекла, зашили 15-сантиметровую рану от правого глаза до нижней части щеки. Он стал плохо слышать», — объяснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По словам пострадавшего, у него до сих пор немеет щека, нарушена симметрия лица, а шрам нарушает эстетику внешности. Он просил суд взыскать 500 тысяч рублей на дорогостоящую пластическую операцию.

Но суд удовлетворил иск Валерия только частично, и взыскал в качестве моральной компенсации с Руслана 200 тысяч рублей.

Сам же виновник ДТП подметил, что тюменец не получил бы таких травм, если бы пристегивался ремнем безопасности. 

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