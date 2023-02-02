Павла Шадрина, сбившего насмерть двух дорожников, отправили на 9 лет в тюрьму

Кроме того, правозащитница указывала на ошибки, допущенные в ходе следствия. По данным расследования трудовой инспекции, сбитые рабочие не имели заключенный договор с дорожной организацией, а значит их следует считать пешеходами, переходившими дорогу в неположенном месте.