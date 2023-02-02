Павла Шадрина, сбившего насмерть двух дорожников, отправили на 9 лет в тюрьму

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:43
Также силовика лишили звания майора юстиции и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на 2 года 10 месяцев.
Ранее прокурор запрашивал для Шадрина наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Адвокат силовика при этом настаивала на том, что у Павла Шадрина имеются смягчающие обстоятельства в виде малолетнего ребенка.
Кроме того, правозащитница указывала на ошибки, допущенные в ходе следствия. По данным расследования трудовой инспекции, сбитые рабочие не имели заключенный договор с дорожной организацией, а значит их следует считать пешеходами, переходившими дорогу в неположенном месте.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП произошло в ноябре 2021 года. 34-летний следователь Павел Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух рабочих, которые занимались очисткой от снега отбойников. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Алкотестер показал 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.