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Павла Шадрина, сбившего насмерть двух дорожников, отправили на 9 лет в тюрьму

2 февраля 2023, 07:40
Фото: nashgorod.ru

Экс-следователя СКР, сбившего насмерть двух дорожников, приговорили к 9 годам колонии

Тюменского следователя СКР Павла Шадрина, сбившего насмерть двух дорожных рабочих на путепроводе улицы Федюнинского, отправили на 9 лет в исправительную колонию общего режима. Такое решение вынес сегодня Ленинский районный суд.
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Суд
Видео: nashgorod.ru

Также силовика лишили звания майора юстиции и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на 2 года 10 месяцев.

Ранее прокурор запрашивал для Шадрина наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Адвокат силовика при этом настаивала на том, что у Павла Шадрина имеются смягчающие обстоятельства в виде малолетнего ребенка.

Кроме того, правозащитница указывала на ошибки, допущенные в ходе следствия. По данным расследования трудовой инспекции, сбитые рабочие не имели заключенный договор с дорожной организацией, а значит их следует считать пешеходами, переходившими дорогу в неположенном месте.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП произошло в ноябре 2021 года. 34-летний следователь Павел Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух рабочих, которые занимались очисткой от снега отбойников. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Алкотестер показал 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«В тюрьму на 9 лет»: по делу экс-майора СК РФ Павла Шадрина прошли судебные прения
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