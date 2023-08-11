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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Первый снег в Тюмени может выпасть уже в сентябре

Первый снег в Тюмени может выпасть уже в сентябре

11 августа 2023, 08:22
Фото: 1MI
Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на сентябрь.
Сюжет
Тюмень

Метеорологи рассказали, каким будет первый месяц осени в этом году в Тюмени. По прогнозам синоптиков, первая декада месяца ожидается теплой, но дождливой. Среднесуточная температура воздуха составит +12…+18.

Похолодание ожидается в конце второй декады. Начиная с 15 сентября термометры опустятся до +6…+11. К 20 числам месяца ожидается похолодание до +1…+4, осадки в виде дождя со снегом. В третьей декаде в Тюмени зарядят дожди, выше +3…+9 термометры подниматься не будут.

Пока же горожане могут наслаждаться теплой погодой. На следующей неделе ожидается потепление до +25. Ближе к концу недели, 18 августа, в областной столице воздух прогреется до +29…+31. Теплая погода продержится до 30 августа. Перед праздничным днем 1 сентября столбики термометров опустятся до +15…+18.

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