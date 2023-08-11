Первый снег в Тюмени может выпасть уже в сентябре

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Метеорологи рассказали, каким будет первый месяц осени в этом году в Тюмени. По прогнозам синоптиков, первая декада месяца ожидается теплой, но дождливой. Среднесуточная температура воздуха составит +12…+18.
Похолодание ожидается в конце второй декады. Начиная с 15 сентября термометры опустятся до +6…+11. К 20 числам месяца ожидается похолодание до +1…+4, осадки в виде дождя со снегом. В третьей декаде в Тюмени зарядят дожди, выше +3…+9 термометры подниматься не будут.
Пока же горожане могут наслаждаться теплой погодой. На следующей неделе ожидается потепление до +25. Ближе к концу недели, 18 августа, в областной столице воздух прогреется до +29…+31. Теплая погода продержится до 30 августа. Перед праздничным днем 1 сентября столбики термометров опустятся до +15…+18.