Первый снег в Тюмени может выпасть уже в сентябре

Похолодание ожидается в конце второй декады. Начиная с 15 сентября термометры опустятся до +6…+11. К 20 числам месяца ожидается похолодание до +1…+4, осадки в виде дождя со снегом. В третьей декаде в Тюмени зарядят дожди, выше +3…+9 термометры подниматься не будут.