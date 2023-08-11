Тюменцы пожаловались на базу отдыха с неоязычниками

Как пояснили в Родительском комитете, куда и поступило обращение от обеспокоенных горожан, в группе ВКонтакте «для своих» под названием «Купала и другие славянские праздники», которая формально никак не связана с глэмпингом, регулярно размещается информация о проведении культовых действий (обрядов) непосредственно на территории базы отдыха.