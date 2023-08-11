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Тюменцы пожаловались на базу отдыха с неоязычниками

Тюменцы пожаловались на базу отдыха с неоязычниками

11 августа 2023, 07:31
Фото: 1MI
Культовое место расположено в окрестностях города.
Сюжет
Тюмень
Фото: Родком72

Жители Тюмени пожаловались на деятельность глэмпинга «Морелеса», расположенного в окрестностях города. По словам горожан, на территории базы отдыха «где одинаково хорошо и взрослым, и детям», судя по всему, располагаются особые места, которые можно расценить как культовые или ритуальные, наподобие языческих капищ.

Как пояснили в Родительском комитете, куда и поступило обращение от обеспокоенных горожан, в группе ВКонтакте «для своих» под названием «Купала и другие славянские праздники», которая формально никак не связана с глэмпингом, регулярно размещается информация о проведении культовых действий (обрядов) непосредственно на территории базы отдыха.

Фото: Родком72
«Взрослых и детей невольно погружают в атмосферу неоязычества, замалчивая существенную информацию об особенностях „природного комплекса“, работающего на коммерческой основе», — отметили в родкоме.

Сами тюменцы, побывавшие на отдыхе в «Морелеса» отмечают, что глэмпинг — это всего лишь прикрытие для базы неоязычников. И заранее о проводимых обрядах никто отдыхающих не предупреждает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в лесу в этом году обнаружили семью страрообрядцев с двумя малолетними детьми. Как выяснилось, в глуши тюменцы живут уже в пять лет.

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