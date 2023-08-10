В Тюмени у озера Круглое заметили мастурбирующего нудиста

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Ещё одного голого мужчину заметили жители Тюмени. Он был в кустах возле озера Круглое.
«Если не реагируешь — приближается, как увидел телефон, то ушел в сторону порта», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».
Стоит отметить, что с начала лета это уже шестой подобный случай. Две недели назад жители Тюмени сообщили о появлении эксгибициониста в экопарке «Затюменский». При виде людей он сбежал вглубь леса в сторону дороги. Экопарк популярен у тюменских семей. Здесь можно покататься на велосипеде, покататься на роликах, покормить белок.
Ранее «Наш Город» писал, что на пляже около Гагаринского парка был замечен онанист. Мужчина сидел в кустах.