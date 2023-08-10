nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Тюмени у озера Круглое заметили мастурбирующего нудиста

В Тюмени у озера Круглое заметили мастурбирующего нудиста

10 августа 2023, 11:25
Фото: 1MI
Голого мужчину заметили отдыхающие.

Ещё одного голого мужчину заметили жители Тюмени. Он был в кустах возле озера Круглое.

«Если не реагируешь — приближается, как увидел телефон, то ушел в сторону порта», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».

Стоит отметить, что с начала лета это уже шестой подобный случай. Две недели назад жители Тюмени сообщили о появлении эксгибициониста в экопарке «Затюменский». При виде людей он сбежал вглубь леса в сторону дороги. Экопарк популярен у тюменских семей. Здесь можно покататься на велосипеде, покататься на роликах, покормить белок.

Ранее «Наш Город» писал, что на пляже около Гагаринского парка был замечен онанист. Мужчина сидел в кустах.

Его поймали: подростки заметили голого мужчину во дворе дома в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
Сегодня, 01:00
Тюменская семья год ищет сына, пропавшего на СВО
Сегодня, 08:37
«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени
Сегодня, 01:11
Скандальная тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка
Сегодня, 10:00
«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?
Сегодня, 08:35
В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым
Сегодня, 07:41