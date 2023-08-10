В Тюмени у озера Круглое заметили мастурбирующего нудиста

Стоит отметить, что с начала лета это уже шестой подобный случай. Две недели назад жители Тюмени сообщили о появлении эксгибициониста в экопарке «Затюменский». При виде людей он сбежал вглубь леса в сторону дороги. Экопарк популярен у тюменских семей. Здесь можно покататься на велосипеде, покататься на роликах, покормить белок.