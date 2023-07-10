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Тюменка заметила эксгибициониста в Гагариннком парке

10 июля 2023, 01:42
Фото: 1MI

Тюменка застала мужчину за масутрбацией на пляже около Гагаринского парка

Тюменка, приехавшая на пляж в районе Мыс, заметила в кустах эксгибициониста.
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«Приехала на пляж который находится на мысу рядом с парком Ю. А. Гагарина, часто летом туда отправляюсь позагорать, но сегодня мне помешал эксгибиционист, который сидел в кустах. Отдыхающие на этом пляже, будьте бдительны!» — предупредила тюменка в паблике «ЧС Тюмень»

В комментариях под постом автору предложили в таких случаях уходить в противоположную сторону и не заострять внимание на тех, кто что-то делает в кустах.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы все чаще стали жаловаться на онанистов. Так, в последний раз мужчину за мастурбацией застали в сквере на Олимпийской.

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#Елена Чебоксарова#Синема Парк#Жалоба#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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