Тюменка заметила эксгибициониста в Гагариннком парке

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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«Приехала на пляж который находится на мысу рядом с парком Ю. А. Гагарина, часто летом туда отправляюсь позагорать, но сегодня мне помешал эксгибиционист, который сидел в кустах. Отдыхающие на этом пляже, будьте бдительны!» — предупредила тюменка в паблике «ЧС Тюмень»
В комментариях под постом автору предложили в таких случаях уходить в противоположную сторону и не заострять внимание на тех, кто что-то делает в кустах.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы все чаще стали жаловаться на онанистов. Так, в последний раз мужчину за мастурбацией застали в сквере на Олимпийской.